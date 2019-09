Kaplice - Učitelé a žáci ZŠ Omlenická srdečně zvou na Velikonoční jarmark "Rozkvetlé Velikonoce" do budovy ZŠ Omlenická v Kaplici. Jarmark se koná 15. dubna od 14 do 17 hodin, 16. dubna od 14 do 16 hodin a 17. dubna od 14 do 16 hodin.