Kaplicko - Z Kaplice do Jaroměře můžete vyrazit s turisty z KČT Start. 14 km dlouhý výlete vede E. Ondřichová, vyráží se autobusem v 7.20 z Českého Krumlova do Kaplice. Odtud přes "Zámeček" po cyklostezce a dále neznačenou cestou do Budákova a do Jaroměře. Zpět autobusem v 13.15 do Kaplice.