Ráj domova XI je název výstavy obrazů českokrumlovské malířky Evy Karmazínové, která začíná v sobotu. Výstavu můžete vidět až do 22. 8. od 10.00 do 18.00 hodin v Městské galerii. Motto výstavy je: „Dívejte se, uzříte, co je krásy na světě…“ Vstupné je dobrovolné.