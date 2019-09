Výtěžek z dezorientačního běhu dostane Bára s těžkou nemocí

Chlum/Chlumec - Osmnáctého května se bude konat Dezorientační závod CHLU-CHLU. Jedná se o druhý ročník prestižního recesistického závodu s charitativním posláním.

Dobrovolné startovné a doporučený dreskód ve stylu Emil Zátopek. Start v Chlumu u Křemže (hřiště SDH Chlum areál Cihelna) a cíl v Chlumec (areál Věncovna). Vzdušná vzdálenost tratě start (450 m.n.m.) – cíl (500 m.n.m.) činí 9km. Volba trasy je zcela individuální a je na každém, zda zvolí např. brodění přes řeku nebo most ve Zlaté Koruně. Věkové omezení borců a borkyň je 18-100 let (věk platný v den konání akce), ostatní osoby mohou startovat jen v doprovodu zákonných zástupců. Každý borec startuje na své riziko a musí mít u sebe při závodu kontaktní telefon. Po zdolání trasy ve vymezeném čase (max. 5 hodin) každý borec obdrží malé pohoštění.

Kategorie borců:

- běhna- běžec- rodinná procházka- rodinné kolo- cykložena- cyklomuž

Program:

12,30h Přehlídka borců, přidělení startovního čísla.

13,00h Hromadný start

18,00h Uzamčení cíle

18,30h Vyhlášení výsledků

19,00h Hudba bum borců

Registrace na závod:

1. zaslat email na chlumaci2017@seznam.cz s údaji: jméno, příjmení, věk, telefon

2. uhradit dobrovolné startovné hotově při přehlídce borců nebo na bankovní účet spolku Chlumáci: 2801258668 / 2010

3. připravit si sportovní retro outfit, buzolu a mobilní telefon :-)

Akci spolupořádají

Obec Chlumec | Městys Křemže | spolek Chlumáci | BYDLENÍČKO | nemovitosti & informace

Výtěžek akce bude věnován na léčbu nemocné Barborky Šebelkové z Chlumu u Křemže, 18 let:

Krásný den, jmenuji se Bára Šebelková. Je mi osmnáct let a od malička žiji v Chlumu. Pět let jsem trpěla onemocněním zvaným Plicní hypertenze (vysoký tlak v plicích). Toto onemocnění není možné vyléčit, lze ho pouze potlačit léky. Onemocnění je smrtelné. Tři roky jsem byla závislá na pumpě, která mi dodávala lék katetrem až do srdce. Nezvládala jsem chodit už ani po rovině a byla jsem pouze na lůžku. 1.2. 2019 jsem ale dostala svou druhou šanci v podobě vhodného dárce plic. Byla jsem odtransplantovaná ve FN Motol a začala boj o nový život. Měla jsem veliké komplikace a každý den pro mne byl zázrakem. Po 12 dnech v umělém spánku se nakonec povedlo zachránit pouze jednu plíci, za kterou jsem ale ohromně vděčná. Každý den beru jako veliký dar a snažím se užívat si jej jak jen to jde. Potransplantační léčba a rehabilitace jsou finančně náročné a měsíční doplatky za léky jsou vysoké. Moc děkuji Chlumákům, že navrhli běh uskutečnit právě pro mne.