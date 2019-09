Žalman a spol. v krumlovském divadle

Český Krumlov - Pavel Lohonka právem patří mezi české folkové legendy a je jedním z tvůrců, kteří ovlivnili dnešní podobu české folkové scény. S Minnesengry nahrál 9 alb a později vydal dalších 20 autorských desek a 7 výběrů. Na nich lze nalézt více než 300 písní z celkového počtu více než 400. Zasloužil se o popularizaci lidových, zejména jihočeských písní, některé z nich tak dostaly příležitost zlidovět podruhé. Pro jeho tvorbu je charakteristická pracovitost, cílevědomost a pokora, díky nimž se stal dobrým příkladem pro mnohé mladé folkové skupiny. Při více než stovce koncertů uplynulé sezony, uvedl do kin dokumentární film "Naslouchám tichu země," který v současné době vidělo již více než 5.000 návštěvníků a chystá jej do vysílání také České televize. V sezoně 2019 skupina přináší svým fanouškům film na DVD, doplněný i o audionosič s filmovou hudbou. Vedle prací na filmu však skupina nezahálela a připravila dvojalbum "Moje nevšední roky," které přináší posluchačům celkem třicet skladeb, a jež bylo nedávno pokřtěno v divadle Semafor panem Jiřím Suchým a paní Jitkou Molavcovou. Také vyšel dlouho očekávaný "Žalmanův velký zpěvník" se 176 písněmi na 208 stranách. Žalman působí na hudební scéně od roku 1968, nejprve ve skupině Minnesengři, později v roce 1982 založil vlastní kapelu Žalman & Spol, která v různých sestavách koncertuje nepřetržitě až do současnosti. Poslední obměna sestavy proběhla v únoru 2017. Vedle Petra Novotného, stojícího po Žalmanově boku již 25 let, a zpěvačky Michaely Hálkové, stanul kytarista Petr Havrda, přinášející svěží nové nápady v aranžích písní.

Vstupné: 280 Kč