Zkuste si, jaké to je sportovat s hendikepem

Lipno nad Vltavou - Celou řadu disciplín a netradičních sportovních pomůcek si budou moci návštěvníci vyzkoušet na lipenské pláži na Dnu s hendikepem, který se koná ve čtvrtek v rámci již osmého ročníku největšího sportovního festivalu v Česku Lipno Sport Fest 2019. V pátek přijdou na festivalu na řadu hvězdy české hudební scény.

„Zájemci si mohou zkusit jízdu zručnosti na vozíčku, stolní tenis pro nevidomé nebo klasický i elektrický handbike a tandemové kolo, které jsou určené hendikepovaným cyklistům," zve mluvčí lipenského areálu Vojen Smíšek. „Na vodní hladinu vyplují speciální paddleboardy a lodě pro vozíčkáře. Pro drsnější povahy budou k dispozici dva speciální ragbyové vozíky, se kterými si mohou zkusit náraz do sebe, jak je to v této hře běžné.“

K vidění budou také takzvané kartski, biski a monolyže, díky kterým se mohou hendikepovaní vydat na zasněžené svahy. Letošní program připravili lipenští ve spolupráci s Centrem Paraple. „Rádi bychom pozvali i hendikepované, aby si vyzkoušeli možnosti, jak aktivně sportovat. V Parapleti se sportem zabýváme ve velkém rozsahu a víme, jak pozitivní vliv to má na život hendikepovaných,“ popisuje David Lukeš, ředitel Centrum Paraple, který je sám hráčem ragby na vozíku.

Zajímavé aktivity čekají hosty také v Kooperativa basket zóně. „Vyzkoušet si zde můžete, jak se střílí na koš z vozíku. Pojišťovna Kooperativa je generálním partnerem Centra Paraple. Fandíme všem, kdo překonají sami sebe a aktivně sportují i přes svůj hendikep,“ zve na lákavý program Šárka Lipenská z Nadace pojišťovny Kooperativa. Ujít si nenechte také trénink s basketbalistou Lukášem Krausem, který v Kooperativa basket zóně povede mezi 10-11 a 15-16 hodinou.

Od 16 hodin pak proběhne veřejný závod v plavání s paralympijským reprezentantem Arnoštem Petráčkem. Zlatý medailista z Ria a mistrovství světa v Mexiku je patronem festivalu. K Lipnu má vřelý vztah, protože zde v dětství bydlel a naučil se zde plavat.

Dalším paralympijským reprezentantem, který se zúčastní letošního Lipno Sport Fest, je cyklista Jiří Ježek. Držitel šesti zlatých medailí z paralympiády a šesti zlatých z mistrovství světa povede v pátek 23. a v sobotu 24. srpna cyklistické vyjížďky a lidé se s ním budou moci zúčastnit diskusí o cyklistice.

„Den věnovaný hendikepovaným sportovcům je na programu Lipno Sport Festu již tradičně. Vychází to z projektu Lipno bez bariér, za který Lipno získalo prestižní ocenění EDEN - European Destination of EcelleNce, a který například zpřístupňuje velkou část místních provozů pro vozíčkáře nebo maminky s kočárky,“ dodává Vojen Smíšek.

Lipno Sport Fest má za cíl motivovat dospělé a děti ke sportu a zdravému životnímu stylu. Během devíti dnů, od 17. do 25. srpna, si vyzkouší zdarma celou řadu sportů a poměří síly v několika závodech. Disciplínami je provedou profesionálové a úspěšní sportovci, mezi kterými letos nebude chybět například David Svoboda, Kateřina Neumannová, Václav Chalupa, nebo volejbalisté VK Jihostroj České Budějovice. Kromě sportu čeká účastníky i kulturní program. Pohádková představení pro děti, koncert na Stezce korunami stromů, nebo vystoupení Anety Langerové, Barbory Polákové a kapel Eddie Stoilow, Kašpárek v rohlíku, Děda Mládek Ilegal band a Laura a její tygři. Ty se představí v rámci ČEZ Energy Fest, který je součástí Lipno Sport Fest v pátek 23. srpna.