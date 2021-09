Michal je kvítko.

Představení Michala Nesvadby - Michal je kvítko se uskuteční v KD Kaplice od 15 hodin.

Botanická vycházka v Brloze.

Sraz u autobusové zastávky ve 14 hodin. Trasa procházky za běžnými i méně běžnými rostlinami Brložska vás zavede z Brloha kolem Cvrčkova Mlýna na hradiště U Ondřeje. Čeká vás 6 km krásné přírody v západní části Blanského lesa. Pořádá Správa CHKO Blanský les.

MHF Český Krumlov.

Heroldovo kvarteto Matiné s Mozartem a kávou v Prokyšově sále od 11 hodin. Letos uplyne 230 let od úmrtí největšího hudebního genia Wolfganga Amadea Mozarta, který za svůj život složil neuvěřitelných 626 děl světského i duchovního charakteru. U ranní kávy a čaje s drobným občerstvením si poslechnete v podání Heroldova kvarteta tři Divertimenta pro smyčce, D dur, B dur a F dur a Smyčcový kvartet č. 4 C dur, které Mozart zkomponoval v jeho raném období, tedy v letech 1772 až 1773, kdy mu bylo necelých 17 let. Účinkující Heroldovo kvarteto (Petr Zdvihal – 1. housle, Jan Valta – 2. housle, Karel Untermüller – viola, David Havelík – violoncello).