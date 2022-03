1. benefiční koncert pro Ukrajinu se koná pod záštitou města Velešín, s podporou kulturního centra a dalších dobrovolníků. Výtěžek z akce bude předán Charitě Kaplice, která jej využije na pomoc a pokrytí nákladů na sociální služby přicházejících Ukrajinců do ČR. Během večera vystoupí HK BAND, Písnička, Demoversion a Nevyndal. Začátek benefičního programu je v 19 hodin v sále kina ve Velešíně. Vstupné je dobrovolné. Všechny kapely podporují sbírku a vystoupí bez nároku na honorář.

Party s kapitánem Demo v Kaplici vypukne v pátek v KD Kaplice od 20.30 hodin. Přijďte si užít velkolepou párty - koncert největší české rappové ikony, česko-italského multimilionáře a nejtlustší hvězdy tuzemské hudební scény, zakončený afterpárty s Honzou Průchou.

Slavíme MDŽ. Na hudební večer zve cukrárna Věneček v Benešově nad Černou od 17.30 hodin. Nahlédnete do historie MDŽ, písničky zahraje Jiří Havelka, bohatý výběr občerstvení, pro každou ženu dárek a růžička.

Trénování paměti začne od 17 hodin v knihovně v Besednici pod vedením Růženy Lepšové.

Dětský karneval se koná v Malontech od 15 do 18 hodin. Děti vstup zdarma, dospělí 20 Kč.

Tajemství staré bambitky II. Film můžete vidět od 20 hodin v Kino clubu Loučovice. Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky a Jakuba. A po letech…

Sbírka dětského oblečení v Kájově. Občanské sdružení Český červený kříž pořádá sbírku dětského oblečení pro rodiny ukrajinských uprchlíků ubytovaných v našem okrese. Věci můžete darovat v pátek 11. 3. 2022 od 14 - 17 hodin v ZŠ Kájov. Pro děti do 10 let. Zadní vchod do tělocvičny ZŠ.