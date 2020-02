KDY: 6. 2. od 19 h

KDE: Kláštery Český Krumlov

ZA KOLIK: 100/50 Kč

Na setkání s uměním učitelů Základní umělecké školy Český Krumlov srdečně zveme děti, rodiče i širokou veřejnost.

Zazní hudba: C. Debussyho, R. Gliera, J. E. Barata, V. Trojana, C. Portera/J. Kainara, A. C. Jobima, A. Chačaturjana, A. Piazzolly, S. Prokofjeva, E. Ewazena. Účinkují: M. Bartoš, M. Brédik, Z. Čížková, V. Hornátová j.h., N. Karageorgiev, R. Karageorgieva, P. Marková, L. Smitková, M. Šimková, A. Švepešová, M. Zuntová, Z. Vrba j.h. Vystavují: M. Borsányi, J. Holcová, S. Konvalinková, D. Průchová

Uvádí: Roman Matoušek. Velký sál, kapacita 90 osob, vstup 100/50 Kč, možnost rezervace v Návštěvnickém centru Další informace: http://www.klasteryck.cz