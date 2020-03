KDY: 12. března

KDE: Holubov, Informační středisko

ZA KOLIK: Zdarma

V Informačním středisku Chráněné krajinné oblasti Blanský les – Holubov se ve čtvrtek 12. března koná přednáška Josefa Němce Mravenci na Kleti s podtitulem Pozůstatek doby ledové – metapopulace. Od 18 h se dozvíte jaké druhy mravenců se na Kleti vyskytují, zda mají všechny druhy nadzemní mraveniště, co jsou díry v mraveništích nebo co je to metapopulace. Vstupné zdarma.