KDY: 19. 12. od 19.30

KDE: Městské divadlo Český Krumlov

ZA KOLIK: 200 Kč

Dojemně třeskutá komedie ze života jedné firmy. Jakákoliv podobnost postav hry, jejich příběhů a situací s reálnými osobami, příběhy a situacemi není čistě náhodná! Poznáváte se?! ME TOO! Víme, co se děje u vás doma! Víme, co se děje u vás ve firmě! Sledujeme vás! I vy sledujte nás! Komedie je mimo jiné o sexu, vztazích, svobodě, lásce, osamělosti, opravdovém sdílení i pravdivých lžích. To vše je zabaleno do úhledně a příjemně laděného balíčku, který ctí žánr komedie, řekněme s jistým dobře nabroušeným a něžně divákovi přiloženým existenciálním ostřím.

Režie, scénář a hudební dramaturgie: Jaromír Hruška Divadelní klub Českokrumlovská scéna. Výprava: Vendula Pohlová, choreografie: Barbora Šímová, produkce a PR: Lenka Knösel (Šlajferčíková), světla: Dalibor Návara. Hrají: Drahoslava Opekarová, Vendula Pohlová, Lenka Knösel (Šlajferčíková), Jarmila Maříková, Miroslava Návarová, Lenka Schmiedová, Kamila Tomanová, Martin Kovářík, Radim Macho.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k velkému počtu vulgárních slov, která jsou nezbytnou součástí dialogů hry, není představení vhodné pro diváky mladší 15 let a diváky zvláště citlivé na tento způsob vyjadřování.

Délka představení: 2 hodiny s přestávkou