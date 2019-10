KDY: Od 3. 10.

KDE: náměstí Svornosti

ZA KOLIK: Zdarma

Vernisáž v Českém Krumlově proběhne v úterý 8. října 2019 v 16.00 hodin na náměstí Svornosti.

Výstava na náměstí Svornosti představí více než 40 unikátních fotografií, které během protestů na náměstí Tchien-an-men v Pekingu v roce 1989 pořídili zahraniční novináři a agentury. Tyto dokumentární fotografie není možné nikde v Číně veřejně vystavovat.

„Výstava je i prologem k listopadovým akcím, které ve městě připravujeme k 30. výročí sametové revoluce,“ uvádí starosta Dalibor Carda.

V červenci byla výstava zahájena ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR. Vernisáž v Českém Krumlově proběhne v úterý 8. října 2019 v 16.00 hodin na náměstí Svornosti. Výstava bude v centru Českého Krumlova přístupná veřejnosti od 3. do 31. října. 2019. Po ukončení bude putovat do dalších českých měst.

Historický rok 1989 přinesl systémovou krizi komunistických režimů po celém světě. Jejich mocenský monopol od východního Německa po Čínskou lidovou republiku ohrožovaly masivní demonstrace a protesty místního obyvatelstva. Komunistické vedení v různých zemích se k této výzvě postavilo různě. V Polsku se 4. června 1989 konaly první (polo)svobodné volby ve východním bloku. Do roka pak padly komunistické režimy po celé východní Evropě. Téhož dne, 4. června 1989, odpověděla KS Číny na protesty na náměstí Tchien-an-men po svém a poslala proti demonstrantům tanky. Čínská lidově-osvobozenecká armáda začala střílet do neozbrojených studentů a občanů. Zahynuly stovky, možná tisíce lidí. Tato klíčová událost nedávných čínských dějin zůstává dodnes obestřena mlčením. Masakr na Tchien-an-men je navíc stále jedním z nejcenzurovanějších témat v čínských státem kontrolovaných médiích a na čínském internetu.

Výstavu pořádá projekt Sinopsis ve spolupráci s městem Český Krumlov a pod záštitou senátora Marka Hilšera. Sinopsis je společný projekt Ústavu Dálného východu FF UK v Praze a AcaMedia z.ú. Jeho cílem je podávat přehled o dění v Číně z pohledu čínských, českých a světových médií a pozorovatelů.