KDY: Celý den

KDE: Českokrumlovsko

ZA KOLIK: Zdarma

Anna A Bohumír Nowakovi, Jana a Petr Peškovi do mlýna ve Starých Dobrkovicích. A to v neděli od 10 do 17 hodin.

František Kříž v Třísově 63. V neděli od 9 do 18 hodin.

Jan Odvárka – umělecké kovářství Metaldesign v Dolním Třeboníně 1. V neděli od 14 do 17 hodin.

Zdeněk Chmelař, do sochařova ateliéru Přísečná 74 v neděli od 12 do 18 hodin.

Černobílý fotoateliér Seidel. Museum Fotoateliér Seidel návštěvníkům otevře dveře do temné komory i ateliéru osvětleného podzimním sluncem. Hned po 9. hodině ranní a pak ve 14.00 hod se na starých fotografiích probudí patřičně okomentovaný původní dřevěný Zimmerův ateliér, který stával v zahradě domu již v 80. letech 19. století. V každou celou hodinu pak pracovníci muzea v praxi předvedou, jak se pracovalo s ateliérovým fotoaparátem Globika, následně pak s vývojkou a ustalovačem pod červeným světlem v temné komoře.

Promítání historických fotografií s komentářem: od 9.00 a od 14.00 hod. Ateliér a temná komora: od 10.00, 11.00 a 13.00 hod. Vstupné stejné jako na prohlídky muzea plné: 120,- Kč, snížené: 80,- Kč, rodinné: 240,- Kč. Rezervace míst: info@seidel.cz nebo na tel. 736 503 871.