KDY: Pátek od 18.30

KDE: Infocentrum V. Brod

ZA KOLIK: Zdarma

Tradiční lampionový průvod vyrazí v 18:30 od Infocentra z Náměstí. Projdete městem a zasvítíte si přinesenými lampiony, LED světélky a jinými blikátky.

KDO SE BOJÍ, NESMÍ DO LESA ANEB POJĎTE SE S NÁMI BÁT!!! Stezka odvahy navazuje na lampionový průvod. Odstartuje od Rožmberské brány (hlavní vchod do kláštera) a vede po Opatské stezce I až do motokrosu. Zde naši hasiči budou mít připraveny ohně, buřtíky na opékání a čaj. Maminky s malými dětmi nebo kočárky se mohou od lampionového průvodu oddělit u klášterní zahrady a dojít Českou ulicí přímo na louku k ohni.