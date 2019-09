KDY: Pátek a sobota

KDE: Městský park Kaplice

ZA KOLIK: 50 Kč

V pátek od 14 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 16 hodin se můžete zajít na stovky zvířat do kaplického městského parku. Chovatelé jich tam navezou kolem pěti set. Doprovodný program: Rybáři, Mladí myslivci z jihu, Kynologický klub, Draví ptáci, Pstruhařství Kaplice, skákací hrad, farmáři, historické traktory, rybářská soutěž v pátek. Hudební doprovod s kapelami Hastroš, Správná pětka a Pyškot band. Grilované prase, guláš, kaplická cmunda, koláčky. Zve KIC a Město Kaplice a ČSCH ZO Střítež. Městský park Kaplice vstup 50,- Kč, děti do 7 let zdarma