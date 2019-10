KDY: Od pátku do neděle

KDE: Český Krumlov

ZA KOLIK: Zdarma

Bohatý program Svatováclavských slavností zpestří vystoupení řady folkových souborů a skupin po celém městě. Vybíráme z program slavností:

Pátek 27. září

Lakomá Barka, folková kapela z Českého Krumlova, hraje od 16 hodin na náměstí Svornosti.

Kapela Turnioki, goralský folk, hraje od 20 hodin na náměstí. Hudba Turnioki je inspirována lidovou hudbou polských a slovenských hor ve vlastních, moderních a podmanivých aranžmá, stylově se jedná o kombinaci horalské lidové a rockové hudby, jakou známe například od českého Čechomoru. Koncert kapely Turnioki s sebou přináší obrovskou dávku pozitivní energie, blízká nářečí, známý dialekt a hudbu, která vás přesune do horských krajů.

Roztančené město, od 16 hodin, Seminární zahrada Hotelu Růže, Široká ulice, Klášterní dvůr. Účastníci Mezinárodního folklórního festivalu oživí svým tanečním uměním ulice a zákoutí historického centra Českého Krumlova.

Sobota 28. září

Mezinárodní folklórní festival, náměstí Svornosti, od 10 do 18 hodin. Účinkují folklórní soubory ze zahraničí, z Moravy, z Čech a českokrumlovské soubory Jitřenka a Růže.

Hashtag, 13 hodin, Pivovarská zahrada. Mladá krumlovská dívčí folková kapela hrající vlastní repertoár z dílny Audrey Lee Belcher a Adély Tomáškové.

Zrcadla, 14.30, Pivovarská zahrada. Folkrocková formace ve složení: Pavel Morysek – zpěv, kytary, Karel Dvořák – zpěv, housle, foukací harmoniky, Martina Morysková – zpěv, varhany Hammond, klavír, dudy, Ivana Melicharová – zpěv, kontrabas, Irena Honzíková – zpěv, akordeon, Fanda Vrobel – bicí, cajon a Jan Fascha – dobro, lap style.

Roztančené město, kláštery, od 11 do 15 hodin. Účastníci Mezinárodního folklórního festivalu i v letošním roce oživí v pravidelných intervalech Klášterní dvůr a Nádvoří klarisek svým tanečním uměním.

Mezinárodní folklórní festival, Seminární zahrada u hotelu Růže, od 10 do 15.30. Krátké taneční ukázky, prezentace účastníků Mezinárodního folklórního festivalu