Druhým dnem v Kaplici pokračuje velká chovatelská výstava. Počasí nám přeje, a tak si výletem za více než pěti sty zvířaty můžete, hlavně s dětmi, zpříjemnit sobotu.

Chovatelská výstava Kaplický ušák. | Foto: Deník

KDY: Sobota od 9 do 16 h

KDE: Městský park Kaplice

ZA KOLIK: 50 Kč, do 7 let zdarma