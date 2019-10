KDY: Středa od 14 do 17 h

KDE: U Hřbitova 425

ZA KOLIK: Zdarma

KoCeRo – komunitní centrum Rovnost připravuje od roku 2006 volnočasové i vzdělávací aktivity pro děti a mládež. Od roku 2009 je zde realizována sociální služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA, která je přístupná dětem a mládeži od 6 do 26 let. Navštěvují nás zejména romské děti, ale nejenom ony. Co těmto dětem a mládeži nabízíme? Trávení volného času vyplněného zajímavým programem, pomoc při řešení problémů doma, ve škole nebo s kamarády, pomoc s přípravou do školy, zajímavé besedy, mohou se zapojit do volnočasových dílen Mladý humanista, Tvořivé ruce, Noty v pohybu nebo Hokus Pokus, a také do sociálně vzdělávacího programu Moje cesta. V létě je pro ně připraven speciální prázdninový program, doplněný řadou zajímavých výletů a také pětidenní vzdělávací a zážitkový pobyt.

Toto vše a ještě více o nás se můžete dozvědět na Dni otevřených dveří, který pro širokou veřejnost pořádáme ve středu 26. září na Horní Bráně 425 v Českém Krumlově od 14.00 do 17.00 hodin. Bude připraven doprovodný program – romský tanec, zpěv a hudba a ochutnávka romských tradičních jídel. Pro děti budou připraveny volnočasové tvořivé dílny. Těšíme se na Vás.