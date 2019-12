KDY: 17. 12. od 17 hodin

KDE: Městská knihovna Český Krumlov

ZA KOLIK: Zdarma

Vstup je zdarma, ale ideálně po předchozí rezervaci na tel. : 380 713 042, 739 363 374 či email: icm@icmck.cz.

Cílová skupina: rodiče, pedagogové, vychovatelé, táboroví vedoucí a další pracovníci s mládeží.

Tomáš Pešek, slovenský expert na problematiku rozvoje mladých lidí, spolupracovník belgické trendové agentury Trendwolves (www.trendwolves.com), spoluautor publikace o trendech mládeže na Slovensku (http://www.bit.ly/trendymladi). Časy, kdy jsme vychovávali mladou generaci pro budoucnost, o které jsme věděli, že bude do velké míry podobná jako ta naše, jsou již dávno pryč. Většina pracovních pozic, ve kterých stráví většinu svého života dnešní děti, ještě neexistuje. Předpokládá se, že příslušníci generace „Z“ průměrně změní svou práci 17x za život, to znamená, že v jedné pozici zůstanou v průměru 3 roky. Povolání jako řidič, taxikář, účetní, bankéř nebo překladatel, do velké míry přeberou počítače. Co přinese umělá inteligence ani netušíme. Ale nemusíme se dívat 40 let dopředu, abychom měli občas pocit, že dnešní mladé generaci nerozumíme. Jací jsou, co je zajímá? A co přinese nejbližších několik let? Jaké trendy se dnes zatím jen objevují, ale pravděpodobně se stanou v nejbližší době v mnohých komunitách mladých lidí „mainstreamem“?