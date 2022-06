Pěší výlet Holubovské hadce s pracovníky Správy CHKO Blanský les. Exkurze do přírodní rezervace Holubovské hadce. V Holubovských hadcích se díky geologickému zlomu dostaly na povrch horniny zemského jádra s vysokým obsahem hořčíku – hadce. Na nich se vyvinuly hadcové bory, poskytující útočiště vzácným druhům rostlin i živočichů. Na exkurzi se zoologem Liborem Weiterem se projdeme po části trasy naučné stezky Třísov – Dívčí Kámen – Holubov, většinou však půjdeme mimo cesty, ukážeme si, co zde žije a roste. Délka exkurze 2 km (ca 2 hodiny). Sraz ve 14.00 na parkovišti u čističky v Holubově (za domem č. ev. 110).

Taneční odpoledne v areálu letního kina v Českém Krumlově. Vystoupení tanečníků od přípravek až po soutěžní týmy, areál letního kina je otevřen od 15.30. Vystoupí Storm dancers (taneční styl STREET DANCE), Yes dance (taneční styl DISCO). K poslechu zahraje Jamaal Band, po celou dobu akce občerstvení k zakoupení. Vstupné 100 Kč, děti 7 - 12 let 50 Kč, do 6 let zdarma.

Frymburské slavnosti patří letos hasičům, slaví kulatá výročí

Autorské čtení vycházející sbírky básní Evy M. Bauer „V divém staccatu“ se koná v 16 hodin ve Food & Wine Bar Klika, Latrán 13 v Českém Krumlově. O knize: V kombinaci básní se svými akvarely nám autorka nabízí ucelené umělecké dílo. Stačí málo, otevřít stránku a jste na klidném venkovském sídle u Třeboně v Jižních Čechách, necháte se unášet atmosférou pohody, kde čas plyne a my si vychutnáváme tu nádheru, anebo se dostáváte do drsného tempa, básně nabírají na démoničnosti, aby nás ke konci v té poslední uvítala laguna, kde se mořská hladina opět zklidnila po všech nevyhnutelných bouřích. Kniha vychází v nakladatelství Klika. Setkáte se s autorkou Evou M. Bauer a její poezií, můžete se zapojit do debaty o básních, vyjádřit svůj názor, své pocity. Akce je zdarma, s hudebním doprovodem a malým občerstvením.

Vernisáž fotografií Terezy z Davle doprovázená hudbou od Frederica začne v 17 hodin v zahradním domku Egona Schieleho v Českém Krumlově. V den, kdy se slaví 132 let od narození Egona Schieleho, proběhne v domku, kde světoznámý umělec tvořil, malá Vernisáž Terezy z Davle doprovázená hudbou od Frederica. V podkroví budou k vidění fotografie aktů, které k tomuto místu určitě znovu patří.

Víkend otevřených zahrad v Kouzelných bylinkách v Českém Krumlově. Bylinková zahrada je otevřena od pátku do neděle od 10 do 17 hodin. K vidění je zde 26 tematických záhonů a tzv. babiččiny zahrádky s tradičními léčivkami.

Slavnosti růže zahájily předprodej vstupenek. Zakoupením on-line hodně ušetříte