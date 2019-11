Stezka odvahy v Benešova nad Černou

KDY: Pátek od 18 hodin

KDE: Za rolnickou školou

ZA KOLIK: Zdarma

Benešov nad Černou - Stezku odvahy pořádají dobrovolní hasiči v Benešově nad Černou od 18 hodin za rolnickou školou. Stezka bude zakončena opékáním buřtů.

Kino club Loučovice: Tajný život mazlíčků II./Román pro pokročilé

KDY: Pátek od 18 hodin

KDE: Kino club Loučovice

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Tajný život mazlíčků 2. Animovaná komedie. Promítání od 18 hodin v Kino clubu Loučovice. Z prvního dílu Tajného života mazlíčků víme, co naši zvířecí kamarádi dělají, když nejsme doma. Jestli vás to vykolejilo, tak se připravte na další překvapení. V pokračování zjistíte, jak se vaši vícenozí miláčci vyrovnávají s velkými emocemi. A že to jsou často dramata!

A od 20 hodin český film Román pro pokročilé. Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich morálku a sebevědomí? To vše se dozvíte v této romanticky korektní komedii s Markem Vašutem v hlavní roli.

Svatohubertská mše svatá B dur, troubená i zpívaná

KDY: Pátek 8. 11. od 17 hodin

KDE: Kostel Besednice

ZA KOLIK: Zdarma



Myslivecký spolek Besednice Vás zve na Svatohubertskou mši svatou B dur, troubenou i zpívanou, na počest 70. výročí založení Myslivecké společnosti Besednice v roce 1949. Celebruje P. Mgr. Jan Mikeš. Kostel sv. Prokopa v Besednici 8. listopadu od 17 hodin. Účinkují Jihočeští trubači a Chrámový sbor z Borovan. Po skončení mše bude následovat tradiční koncert myslivecké hudby. Účinkovat bude i skupina rakouských trubačů ze Sankt Leonhardu vedená Martinem Stitzem. Všichni účastníci mše jsou po skončení koncertu zváni do „Restaurace U Martínků“ na zvěřinový guláš.

Svatomartinský lampionový průvod

KDY: Od 17 hodin

KDE: U kapličky v Chlumu

ZA KOLIK: Zdarma



Přijede letos Martin na bílém koni? Na cestu mu společně posvítíme lucerničkami. Sraz v 17:00 u kapličky v Chlumu na návsi. Připraveno je překvapení pro děti a pro dospěláky teplý punč. Akci pořádá MC Křemílek společně s MŠ Chlum.





Od hradu k hradu putujem

KDY: Pátek 8.11.2019 od 18 h

KDE: Sál kina Velešín



KIC města Velešín pořádá společně se Sdružením hradů na Malši Přednášku „OD HRADU KE HRADU PUTUJEM“ Akce je dotovaná z projektu Grenzenlos Radfahren am Grünen Band Europa, ATCZ41 - GrenzRad. LIBOR KODÝDEK: MŮJ DŮM, MŮJ HRAD - MIRKOVICE U ČESKÉHO KRUMLOVA Osudy a podoba dosud nejstarší středověké usedlosti v Čechách i na Moravě, která pamatuje Jana Žižku i hrad Pořešín v největší slávě. Přednáší Libor Kodýdek z Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech. MILAN SÝKORA: HRADY DOBY LUCEMBURSKÉ V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ V 3D PERSPEKTIVĚ Strhující přednáška přetékající trojrozměrnými rekonstrukcemi středověkých hradních interiérů i exteriérů. Hrady Litoměřice, Kunžvart, Střekov, Karlštejn, Točník a Žebrák. Přednáší Mgr. Milan Sýkora, Archeologický ústav památkové péče v Mostě. Radek Kocanda: JAK SI POSTAVIT HRAD NEBO ST5EDOVĚKOU VESNICI NA ZELENÉ LOUCE? GUÉDELON – příklad z Francie Zkušenosti a výsledky nejvýznamnějšího evropského projektu na výstavbu středověkého hradu a vesnice v současnosti. odin v sále kina ve Velešíně

Festival vína: Francouzské oblasti řeky Loiry

KDY: Pátek od 18 hodin

KDE: Jakub Restaurant, Český Krumlov

ZA KOLIK: 2190 Kč/os.



LOIRE „fascinující region pro milovníky vína a historie“. 750 kilometrů čtverečních vinic bohatých odrůdovou rozmanitostí i komplexní škálou druhů vín. Večerem v duchu servírovaného 7chodového degustačního menu provedou a vína z vinařství Domaine le Rocher des Violettes a Domaine les Poëte představí sommeliér Pavel Buble a šéfkuchař René Vrba.