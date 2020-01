Název akce Sivestrovská otužovařka ve Vltavě

KDY: 31.12. 2019

KDE: Český Krumlov

ZA KOLIK: zdarma

Na Silvestrovskou otužovačku ve Vltavě přijďte dnes do Č. Krumlova od 11 do 12 hodin. Kdo má chuť a odvahu být na večer do Nového roku plný energie, pro toho je určena společná krumlovská otužovačka. „Chodíme za pivovar v malé partě už nějaký ten pátek,“ říkají aktéři. „Do vody pod lávkou a z vody ven tam, kde se vytahují rafty a lodě, nebo kdekoliv jinde. Každý podle svých sil. Spojilo nás zjištění, že ledová voda má blahodárný vliv na naše zdraví, tak tam půjdeme i na Silvestra.“ To znamená na Náplavku za pivovarem, k lávce u zbořeného domu. S sebou přibalte teplé oblečení, ručník, boty do vody (ukopnutý zmrzlý palec fakt bolí).