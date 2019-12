KDY: 29. 11. od 15 h

KDE: OÚ Benešov nad Černou

ZA KOLIK: Zdarma

V pátek 29. listopadu se od 15 hodin uskuteční slavnostní otevření Historické expozice Benešova nad Černou. Výstava je rozdělena na dvě části – první se věnuje významným osobnostem spjatým s obcí a druhá odsunu původních německých obyvatel a následnému dosídlení Slováky z Rumunska. „Expozice nemá být encyklopedií benešovských dějin. Má navodit atmosféru starých časů a poskytnout základní, zajímavé či málo známé informace. Naše historie je mnohem delší, snažili jsme se ji podchytit alespoň zčásti. Věříme, že tato sonda do naší minulosti návštěvníky potěší. Všechny tímto srdečně zvu,“ říká starostka Benešova nad Černou Veronika Zemanová Korchová. Část věnována osobnostem zahrnuje například Joana Brehmse, MUDr. Waltera Dicka nebo Stanislava Sasinu. „Jednou z osobností, na kterou v naší expozici vzpomínáme, je také Josef Gangl. Držel se myšlenky, že rozvoj národa je možný pouze neustálým připomínáním odkazů předků. Právě na tyto odkazy chce naše expozice poukázat. Chce připomenout historicky důležité momenty, o kterých se v určitých časech moc nemluvilo, anebo se úplně potlačovaly,“ dodává Veronika Zemanová Korchová. Vernisáž zahájí hudební program, po kterém bude následovat přivítání starostkou. Následně již přijde na řadu komentovaná prohlídka expozice s občerstvením. První část výstavy je nainstalována v přízemí obecního úřadu, druhá část ve druhém patře. Expozice vznikla v rámci projektu Grenzenlos Radfahren am Grünen Band Europa, který by podpořen v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.