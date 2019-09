KDY: Víkend 7. a 8. září

KDE: Č. Krumlov, Horní 152

ZA KOLIK: Vstup Zdarma

V sobotu i v neděli od 9 do 13 a od 12.30 do 17 hodin můžete navštívit Regionální muzeum v Českém Krumlově zdarma. K vidění jsou tam výstavy Indiáni – když historie ožívá a Zámecký park v Červeném Dvoře a také stálé expozice: keramický model Českého Krumlova, Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století a Barokní jezuitská lékárna.