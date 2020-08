KDY: 16. srpna

KDE: Černá v Pošumaví

Koncert se jmenuje MEZI OSTROVY, protože se odehraje na hladině poblíž ostrovů zvaných velký a malý Tajvan. Začne v 19:30 a přáním organizátorů je oslavit západ slunce v této magické části jezera. Muzikanti zahrají na katamaránu, zapůjčeném pro tuto akci majitelem Petrem Benešem, u jehož kormidla bude třicetinásobný mistr ČR v jachtingu David Křížek. Nejbližší publikum budou muzikantům dělat posádky lodí a různých plavidel shromážděných okolo. Aby si však koncert mohli užít i lidé na souši, bude se záznam koncertu poté od 21. hodiny promítat na plátně na pódiu stojícím na pláži Windy Point u Černé v Pošumaví. To se zároveň pro akci stane mokrou variantou v případě špatného počasí.

„Takový koncert jsme tu ještě neměli, moc se těšíme! Je to hodně zajímavý nápad a rádi jsme se zapojili do jeho příprav. Během celého léta nabízíme různorodý kulturní program. Chceme oslovovat všechny generace a tento styl muziky se do naší atmosféry skvěle hodí,“ říká barman David Neumann, mistr ČR a vicemistr Evropy ve Flair bartendingu, který Windy Point provozuje již třináctým rokem a postupně tam vytvořil velmi nápaditě vybavenou písčitou pláž jako u opravdového moře. David Neumman pro tuto akci připraví speciální wellcomedrink Bárka, který se bude podávat na plovoucím baru i na pláži Windy Point.

Unikátní projekt skvěle ladí s repertoárem Bárky, jejím jménem i okolnostmi, za nichž vznikla. Oba muzikanti působí desítky let v renomovaných profesionálních orchestrech, kromě toho si však přáli hrát i skladby podle svého výběru, a to v malém obsazení, bez not a dirigentské taktovky. Zaměřují se hlavně na evergreeny a filmové melodie, které v neobvyklém spojení jejich nástrojů vyznívají velmi působivě. „Bárka nabízí plavbu napříč různými žánry s harfou a violoncellem – proplouváme vodami bouřlivými i klidnými a užíváme si radost z hudby,“ shrnul Pavel Barnáš, violoncellista Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze a mj. ředitel festivalu Okolo Třeboně s téměř třicetiletou tradicí. Ivana Pokorná je od roku 1983 členkou orchestru Národního divadla v Praze a hostuje v řadě projektů, aktuálně například na nové desce skupiny Žalman a spol. V Bárce hraje na keltskou harfu, která je menší a lehčí než ta, kterou používá ve velkém orchestru. „Zkrátka vzali jsme své nástroje na ramena a vydali se ve volném čase objevovat nové vody, které nám přinesou větší svobodu a dobrodružství,“ podotýká violoncellista.