KDY: Do 30. září

KDE: Městská galerie Český Krumlov

ZA KOLIK: Zdarma

V září si až do konce měsíce v Městské galerii Český Krumlov prohlédnete autorskou prodejní výstavu uměleckých sklářů Lucie a Pavla Havekových. Přijít můžete od úterý do neděle od 10 do 18 h. Vstup zdarma.