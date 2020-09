KDY: Do 3. října

KDE: Zlatá Koruna, klášter

Výstavu knižních ilustrací Marie Snášelové Štorkové Vílí taje uvidíte v klášteře Zlatá Koruna ve výstavní prostoru u poklady. Expozice potrvá do 3. října. Přijít můžete od úterý do neděle od 9 do 15.30 h.