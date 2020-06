KDY: Do 13. září

KDE: Regionální muzeum v Českém Krumlově

ZA KOLIK: 60 Kč

Až do 19. září s i v Regionálním muzeu v Českém Krumlově prohlédnete výstavu ke 100. výročí založení Klubu českých turistů START. Vstupné 60 Kč. Přijít můžete od úterý do něděle od 9 do 12 a od 12.30 do 17 h.