KDY: 19. května až 20. června

KDE: Galerie Nahoře v DK Metropol

ZA KOLIK: Zdarma

Galerie Nahoře v českobudějovickém DK Metropol otevírá znovu po dvou měsících. Nová expozices názvem Doma představí dva moravské fotografy Vladimíra Skýpaly a Josefa Vrážela. V úterý 19. května v 17 h se v galerii koná historicky první roušková vernisáž. Výstava potrvá do 20. června. Přijít můžete od pondělí do pátku od 9 do 17 h.