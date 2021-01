KDY: Od 16. července do 7. srpna 2021

KDE: Český Krumlov

Ačkoliv letošní ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov se konal kvůli pandemii na podzim, podle mluvčí festivalu Lucie Herberové se jubilejní 30. ročník uskuteční na přelomu letních měsíců, jak tomu bývalo v minulosti. Českokrumlovské scény jako Maškarní sál, Pivovarskou zahradu, zámeckou zahradu aj. tentokrát navštívíte od 16. července do 7. srpna 2021.

Dramaturgie festivalu příštího roku je podle Lucie Herberové již kompletní. „Diváci se mohu těšit na několik vynikajících zahraničních a českých umělců a těles,“ slibuje.

Za 29 let na 539 koncertech a představeních Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov účinkovalo více než 12 tisíc umělců ze 40 zemí světa. Letos zde vystupovaly tuzemské hvězdy.

Do příštího roku na 30. ročník se několik z plánovaných vystoupení zahraničních umělců přesunulo. Jaká? „Koncerty s houslistkou Leticii Moreno, jazzovým bubeníkem Billy Cobhamem a tenoristou José Curou,“ říká mluvčí.

Létofest navštívíte na výstavišti

KDY: Od 23. do 24. července 2021

KDE: Výstaviště České Budějovice

Přední čeští muzikanti vystupují pravidelně na festivalu Létofest. Akce letos zavítá do sedmi měst včetně Českých Budějovic, a to v termínu 23. a 24. července. Potvrzenými umělci jsou Marek Ztracený, Wanastowi Vjecy, No Name a Jelen.

Třeboňská nocturna s hostem z Francie

KDY: Od 5. do 10. července 2021

KDE: Třeboň

Podle ředitele festivalu Třeboňská noctura Miloše Končického je 18. ročník po stránce dramaturgické připraven. Konat se bude v historických prostorách Třeboně, velké koncerty pak na nádvoří městského úřadu. Přivítá významné umělce jako francouzského flétnistu Philippa Bernolda,cembalistku Barbaru Mariu Willi, Lobkowitzovo trio, uskupení Kalabis Quintet či Jihočeskou filharmonii s dirigentem Vojtěchem Spurným a sólisty, kteří přivezou muzikál Balada pro banditu.

Okolo Třeboně s Asonancí i Plíhalem

KDY: Od 29. června do 6. července 2021

KDE: Třeboň

Na jubilejním 30. ročníku festivalu, který v Třeboni zahajuje léto, vystoupí Divadlo Járy Cimrmana s hrou České nebe, zazpívá Karel Plíhal, Fleret, Asonance, duo Bárka, Babouci, Spolektiv. Nezmaři vystoupí na speciálním koncertu k výročí festivalu. V létě Třeboň přivítá ještě Bratry Ebeny aj.

Velké českobudějovické akce se plánují

KDY: Múzy na vodě 1. až 6. července 2021; Buskers Fest od 21. do 25. června 2021; Plachanda Open 24. června

KDE: České Budějovice

Oblíbený českobudějovický festival Múzy na vodě, na němž vystupují umělci na pontonu na soutoku řek Vltavy a Malše, se bude letos konat tradičně první prázdninový týden. Letošní posunutí na srpen byla výjimka kvůli koronakrizi.

V centru krajského města vystoupí pouliční umělci domácí i ze zahraničí i v následujícím roce, a to od 21. do 25. června. Ve čtvrtek v tomto týdnu se bude konat i oblíbená sousedská slavnost Plachanda Open v Plachého ulici, která se stane na jeden den pěší zónou a místem setkání přátel, kapel, umělců i živnostníků. Akce zastaví na den dopravu.

Mighty Sounds využije letošní umělce

KDY: Od 9. do 11. července 2021

KDE: Tábor, letiště Čápův dvůr

Podle Markéty Broumové, mluvčí festivalu Mighty Sounds, se podařilo díky všeobecné vstřícnosti a pochopení v podstatě celý program plánovaný na rok 2020, který se kvůli pandemii neuskutečnil, přesunout na rok 2021. Těšte se opět na punk a punkrock, rock’n’roll, hardcore, reggae, ska, rockabilly, indie rock a další hudební styly, které s nimi úzce souvisí. Vystupují zde ve většině zahraniční interpreti. Na rok 2021 festival uvádí punkrockovou americkou kapelu Anti-Flag, vícežánrovou britskou kapelu Dub Pistols aj.

Hrady.cz zvou na Rožmberk Tomáše Kluse či Rybičky 48

KDY: 6. a 7. srpna 2021

KDE: Rožmberk nad Vltavou

Na letním kulturním festivalu České (a Moravské) hrady.cz zahrají a zazpívají přední čeští muzikanti na historických památkách. Na jihu Čech se festival koná pravidelně u hradu v Rožmberku nad Vltavou. Letos čekejte Tomáše Kluse, Daniela Landu, Rybičky 48 nebo Divokého Billa.