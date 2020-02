Pro běžkaře je na Schönebenu u hraničního přechodu Zadní Zvonková čerstvě upraveno 39 km stop pro klasický styl i bruslení. Vsup je placený, jedna osoba zaplatí 5 € na den.

U Sternsteinu je najeto 17 km.

Borovoladsko

Ve středu byly upraveny tyto trasy:

Borová Lada – po Židovské cestě – Bučina –přes Chaloupky-Furík- Knížecí Pláně – Hájenka – Borová Lada.

Knížecí Pláně – Žďárské sedýlko a zpět Knížecí Pláně.

Borová Lada – Vlasatá cesta – Kvilda.

Okruh kolem Chalupské slati se zatím strojově neupravuje.

Zadov/Churáňov

- 14. 2. 2020 byly rolbou upraveny trasy v těchto úsecích:

– Churáňov – U Mezilesní slati (po kolečkové dráze) – Zlatá studna – Ranklovská rovina – Danielova cesta – Horská Kvilda,

– U Mezilesní slati – Na Hřebenovce – Pod Přílbou – Přílba – Staré Hutě – Pláně,

– Pláně – Nové Hutě – Studený Potok,

– Zadov (U Lenců) – Pláně – s odbočkou ke skok. můstku,

– V Polci – Na Hřebenovce,

– Churáňovské louky (částečně),

– Lyžařský stadion Churáňov.

Pozn.: na klasický styl dvěma stopaři (normální písmo), kde to umožní šířka tras, tak na oba styly (tučně) nebo z jiných důvodů jen na bruslení (kurzívou)

Prášilsko

Lyžařské stopy jsou sjízdné s velkou opatrností pouze v našlápnuté stopě. Na trasách se objevují vyfoukaná místa a popadané stromy. Zatím v nižších polohách není na strojovou údržbu dostatek sněhu.

Okruh Poledník: Prášily – Slunečná – Liščí díry – Předěl – Poledník – Bavorská cesta (plus Javoří Pila) – Nová Studnice – Velký Bor – Prášil

Okruh Laka: Prášily – Formberg – Hůrka – jezero Laka – Zlatý Stoleček – Gsenget – Frantův most – Prášily

Okruh Gsenget: Prášily – Frantův most – Gsenget – Prášily

Prášilský okruh: cca 3 km okruh mezi Prášilama a Slunečnou, začátek 100 m za cedulí Prášily směrem na Srní

Úsek Prášily – Skelná

Pozn.: Lyžařské trasy jsou upravovány na klasiku. Kde je upravena jedna stopa, lze vedle ní bruslit. Prosíme vaše psy nechte doma.

Horská Kvilda

Na Horské Kvildě je zataženo, občasné sněžení, teplota 0°C, sněhová pokrývka do 35 cm. Dnes byla upravena trasa Horská Kvilda – Kvilda, Horská Kvilda – Zlatá Studna a Horská Kvilda – Zhůří. Většina ostatních tras je projeta lyžaři. Pozor v lesních úsecích na popadané stromy a větve.

Kvildsko

Ve čtvrtek 13. 2. byly najety tyto trasy:

Kvilda – Prameny Vltavy – Bučina – bývalá signálka přes Holubí skálu – Kvilda

Kvilda – Horská Kvilda

Kvilda – spojnice pod Jezerní slatí – Tetřeví cesta

Nebruslete v upravených stopách, nevstupujte do upravených stop bez lyží a nevoďte do stop psy.

Modravsko

Ve čtvrtek byly strojově upravovány níže tyto trasy:

Modrava – Březník – 7,5 km

Na Ztraceném – Ptačí nádrž – Černohorská nádrž – Modravský most – 4,2 km

Ptačí nádrž – Černá hora – Pramen Vltavy – 5 km

Černohorská nádrž – Filipova Huť – k závoře – 4 km

Trasy jsou upravovány na klasiku.

