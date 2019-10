KDY: Sobota 12. října

KDE: Vltava

ZA KOLIK: Zdarma

Závodníci vyrazí na start z Vyššího Brodu a Rožmberku nad Vltavou v 11.00 hod. Vyšebrodský start je určen pro kajaky a kánoe, rožmberský posádkám pramic, raftů, velkých kánoí a paddleboardistů. Oba dva starty jsou divácky velmi atraktivní. Zájemci uvidí více než 350 závodníků, kteří se pokusí dobýt nejvyšší místa na stupních vítězů ve 26 kategoriích.

Do závodu se může přihlásit každý, kdo je starší 9 let. Pro žáky do 15 let je připraven Žákovský minimaraton, který je dlouhý 11 km. Startuje se v kempu Na Pískárně ve 13.00 hod. V kempu je dost místa pro všechny diváky, kteří chtějí závodníky povzbudit. Všichni účastníci maratonu zde mají povinný přeběh a po absolvování 150 m po šotolinové cestě usedají opět do lodí a pokračují v závodě.

Závodníci proplouvají celým městem Český Krumlov až do cíle, který je pro všechny kategorie stejný. Stopky se zastaví na Náplavce na úrovni Pivovarské zahrady. V zahradě historického pivovaru je od 12.00 hod. připraven pro všechny příchozí sportovně laděný doprovodný program. Vstupné se neplatí.

Srdečně vás zveme jako diváky na jakýkoliv úsek řeky Vltavy od Vyššího Brodu až ke krumlovské pivovarské zahradě. Nebo se můžete stát součástí startovního pole a změřit své síly nejen sami se sebou, ale i s těmi nejlepšími vodáky světa.

PROGRAM:

Start: hromadný v 11:00

● I. Vyšší Brod (z kempu Pod Hrází – 36 km) KAJAKY a KANOE

- cca 11:00 – start první linie: K2 M, K2 MIX, K2 W

- cca 11:05 – start druhé linie: K1 M, K1 MJUN, K1 MVET, K1 SEA, K1 W, K1 WJUN

- cca 11:05 – start třetí linie: C1 M, C1 MJUN, C2 M, C2 MVET, C2 TOUR, C2 MIX, C3 and C4

● II. Rožmberk nad Vltavou (25 km) RAFTY, PRAMICE, SUP a LODĚ C5 – C9

- cca 11:05 start první linie – z vody: P5 M, P5 W a C5 – C9

- cca 11:10 start druhé linie – ze břehu: SUP M, SUP W, SUP MVET, SUP MEGA, SUP MJUN

cca 11:15 start třetí linie – ze břehu: R4 / R6, RAFT TOUR

Raftaři a SUPeři poběží po startu k vodě se svými plavidly a pádly v ruce.

Cíl: Český Krumlov – na úrovni pivovarské zahrady