Cyklovýlet Vyšebrodskem zavede účastníky do malých osad, dávno zaniklých vsí, do Loučovic a na Čertovu stěnu. Poskytne také možnost kontroly a seřízení kol zdarma pro všechny. V sobotu v 9 hodin sraz na náměstí ve Vyšším Brodě. Díky poloze, nádherným výhledům do kouzelné krajiny, kde se Vltava bohatě klikatí, se Vyšebrodsko stalo rájem pro cykloturisty. A proto Infocentrum města Vyšší Brod připravilo 9 cyklovýletů. Trasy nejsou v terénu značeny, a proto byla vydána brožura Cyklotrasy Vyšebrodska. A místní informační centrum k ní organizuje cyklovýlety, které vedou kvalifikovaní cykloprůvodci. Další z výletů se uskuteční v sobotu 23. dubna 2022. "Sobotní výlet je již druhý v pořadí a získává si velkou oblibu. Trasu rozdělujeme vždy dle obtížnosti na dva úseky. Jeden, ten namáhavější, je určen pro cyklisty vytrvalce a ten druhý je kratší a méně náročný a je určen zejména pro rodiny s dětmi či seniory," říká Dita Kaiserová, vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu.

Operace Anthropoid. Druhé světové válce a Operaci Anthropoid bude patřit sobota na historickém náměstí ve Velešíně pod radnicí.

Venkovní program nabídne po celý den dobový vojenský tábor s polní nemocnicí, poštovním úřadem (pohledy s dobovými razítky), vojenským vybavením a technikou. Hraje dobová hudba Krumzušband od 11 do 13 hodin. Pietní akt kladení věnců u památníku padlých.

Výstavní galerie Jakub

10.00 Zahájení výstavy dobových artefaktů a materiálů připomínajících výročí atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Výstava potrvá do 20.5., otevřena bude po-pá 9-11,14-16, so 9-11 hodin. Vstupné: 50,- Kč, školy 30,- Kč/1 žáka. Občerstvení zajištěno.

Průvod na zahájení zámecké sezóny v Českém Krumlově. Historický průvod od gotiky po baroko vyjde ve 14 hodin od divadla z V. zámeckého nádvoří. Pokračuje přes II. zámecké nádvoří, Latrán, Radniční ulici, náměstí Svornosti a Horní ulici. Co vás čeká? Trocha historie, hudby a tance, odprodej krumlovského zámku císaři Rudolfu II. Habsburskému. Pořádají Krumlovští pištci a českokrumlovští průvodci.

Divadelní společnost Háta uvádí francouzskou komedii „Svatba bez obřadu“ od 19 hodin v sále kina ve Velešíně. Vstupné: 450,- Kč.

Archi povídání s Jiřím Anderlem ve Vyšším Brodě od 16 hodin. Sraz před infocentrem. Téma Dolní část náměstí aneb rozvoj městskosti (radnice č.p. 104, pranýř, měšťanský pivovar, hotel Panský dům, městské lázně…)

Svatojiřský koncert. ZUŠ Kaplice, knihovna v Blansku a Římskokatolická farnost v Blansku zvou na Svatojiřský koncert od 14 hodin v kostele sv. Jiří. Vystoupí žáci ZUŠ Kaplice.

Muzika U Kuchařů. Na dvoře restaurace U Kuchařů pod Kletí v sobotu začíná hudební sezona. Od 17 h zahraje Luboš Pospíšil Trio – Luboš Pospíšil, Ondřej Fencl a Michal Hnátek. Vstupné je 200 korun. V případě nepříznivého počasí se hraje v hospodě.

Karneval. Spolek Radost zve na karneval od 14:30 v tělocvičně ZŠ Kájov. Přezůvky s sebou. Vstupné dobrovolné.

Krtkovský maškarní ples se koná ve Chvalšinách od 20 hodin v kulturním domě. Hraje HK Band Český Krumlov. Vstupné 100 Kč. Masky mají dobrovolné vstupné. Pořádá Motoklub Krtci.

Mezinárodní den památek. Sobota a neděle vždy ve 14 hodin se koná v klášteře Zlatá Koruna. V sobotu mimořádná procházka s kastelánkou Lenkou Tondlovou po exteriérech kláštera. Vstup zdarma. Sraz na dolním nádvoří pod pokladnou, rezervace není nutná. Koná se jen za příznivého počasí.

V neděli přednáška Jana Boučka o významném zlatokorunském opatovi Aleši Matěji Ungarovi, od jehož narození si letos připomínáme 400 let. Vstup zdarma. Koná se v konferenčním sále v patře opatství (vedle opatské kaple se Zlatokorunskou madonou), rezervace není nutná.

Endurance Dolní Dvořiště. První ročník vytrvalostního závodu koní se koná v Dolním Dvořišti. Národní vytrvalostní závod startuje v 9 hodin. Vyhlášení vítězů v 17.30 hodin. Na hřišti za řekou u domu čp. 137 pořádá JK Dolní Dvořiště a obec. Disciplíny Hobby ZM, Národní Z, L, S, Oblastní mistrovství juniorů a seniorů.

Velikonoční koncerty smíšeného sboru Perchta se uskuteční 23. dubna v 15:00 v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Větřní a v 17:30 hodin v kostele sv. Mikuláše v Boleticích. Zazní skladby známých autorů – J.S.Bacha, C. Francka, K. Jenkinse, Z. Lukáše, C. Saint-Saëns a dalších. Jako host večera vystoupí barytonista David Sobol, kterého na klavír doprovodí Marcela Pflegerová. Vstup zdarma.

Živá hudba U Bejka. Hudební kroužek band zahraje v Restaurant baru U Bejka v Českém Krumlově od 18 hodin. Vstup volný.

Pojďte s námi do přírody, poznejte s námi Blanský les. Sraz je v neděli ve 14 hodin v Brloze. Exkurze do přírodní památky Na Stráži s botaničkou Terezou Rejnkovou.