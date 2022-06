Archiprocházka se v sobotu koná v sobotu ve Vyšším Brodě. Sraz účastníků je v 16 hodin před kinem. Dnes je na programu česká čtvrť Písky aneb Rozšiřování města. Týká se čtvrti Písky, Schwarzenberského mlýna, kaple sv. Josefa, Poschoďové ulice, vily čp. 123, panelové výstavby …

Michal Prokop hraje v Krasetíně. Na dvoře hospody U Kuchařů zahraje v sobotu od 18 h akustické Michal Prokop Trio. Muzikanti již několikrát pod Kletí vystoupili i s Lubošem Andrštem, který zemřel loni v prosinci. „Michal Prokop a Honza Hrubý nyní přizvali ke spolupráci kytaristu Pavla Marcela,“ říká organizátorka koncertu Alena Prokopová s tím, že zazní i některé známé Prokopovy písně, ale ve zcela jiném aranžmá. Vstupné 250 korun.

Stezka v korunách stromů na Lipně letos slaví deset let. V rámci oslav se v sobotu koná vernisáž výstavy Stezka Lipno aneb Jak to všechno začalo a slavnostní otevření nové adrenalinové zastávky na Stezce. Výstava fotografií doplněná technickými a dalšími zajímavostmi je instalována na náměstí před hotelem Element a pokračuje na Stezce. Vernisáž se koná v 11 hodin.

Novou zastávkou na Stezce je adrenalinová síť ve výšce 20 metrů. Její slavnostní otevření je na programu ve 12 hodin.

Neděle

Dětské rybářské závody se v neděli konají v Milné od 7.30 do 12 hodin. Soutěžit mohou děti do 15 let i bez rybářské povolenky. Více: Václav Schneider 775 955 643.

TEArTR Rajdo – Perníková chaloupka začne v neděli v 15 hodin v kině Kaplice. Napínavý příběh na motivy známé pohádky zahrají Jitka a Jakub Doubravovi po svém. Námět je podpořen živou písničkářskou tvorbou. Během pohádky soutěže pro děti. Představení doplní loutky a kulisy tradičního loutkového divadla. Děti 130, dospělí 90 korun.

První letošní motokrosové závody se konají v Blanské kotlině. A to Mezinárodní mistrovství ČR, kde budou startovat třídy MX 1, MX 2, Veterán a 85 ccm. Startovní pozice budou nabity prestižními jezdci. Tréninky jsou od 7:45, kvalifikační v 9:30, hlavní rozjížďky od 12:40 – 15:20. Slavnostní zahájení od 15:50 – 17:50 Časový harmonogram bude ke koupi i k nahlédnutí v areálu. Budou občerstvení, skákací hrad pro děti i nově vybudovaný NIBL MX shop.