Sbírka Diakonie Broumov se koná ve Velešíně. Věci jako lůžkoviny, látky, ručníky a utěrky, letní i zimní oblečení, domácí potřeby, přikrývky, polštáře, deky, obuv, tašky, hračky, záclony, hygienické potřeby, knihy, časopisy, drobné elektrospotřebiče i poškozené, drogistické zboží můžete nosit na obvyklé místo do budovy Jihostroje v Budějovické ulici 4.3. od 9 do 14 hodin. Vše čisté a funkční.

Ples Velký Gatsby se koná v sobotu v KD Kaplice od 19 hodin. Hrají Element, Abba revival, bude After party DJ Yanny. Při vstupu Welcome drink.

Ekumenický večer se uskuteční v sobotu ve Svatém Kameni a Kaplici v 17 a 18.30 hodin. V 17:00 hodin se bude konat ekumenická bohoslužba, která bude částečně překládána do němčiny. Je možné, že se ve Svatém Kameni přitom bude jednat o historickou premiéru. Po skončení mše účastníci pojedou do Kaplice, kde v tzv. Arše, modlitebně evangelického sboru, v Pohorské ulici č. 865, bude hostem dr. Erna Putz, vystudovaná teoložka. Jí náleží hlavní zásluha o to, že je hornorakouský sedlák Franz Jägerstätter dnes uznaným mučedníkem víry a prohlášen blahoslaveným. Franz Jägerstätter, věren své víře, odmítl sloužit v Hitlerově válce a byl dne 9.8.1943 popraven. Účastníc vpomenou rovněž památky Josefa Jílka, který byl jako český katolický kněz z blízkého okolí Kaplice po téměř třech letech věznění 20.4.1945 zavražděn nacistickým režimem. Setkání v sobotu dne 4.3.2023 se má stát podnětem přesahujícím hranice i náboženská vyznání v samém středu Evropy, v zájmu návratu k míru na základě lidskosti.

Retro lyžařský den bude v sobotu na Hochfichtu. Růžová, neonová, pestrá, prostě co nejvýraznější – takové je motto Retro lyžařského dne, takže se to bude na svazích Hochfichtu i v horských chatách hemžit lyžaři a snowboarďáky v retro oblečení. Atmosféru dokreslí dobová hudba, after-show, akce v horských chatách a výhodnější skipasy pro všechny, kdo na Hochficht dorazí v retro oblečení. To vše za stál výborných sněhových podmínek a slunečného počasí.

Živá hudba v Restaurant baru U Bejka v Českém Krumlově spustí v sobotu v 19 hodin. Hraje Kdo Má Čas, big-beat-big-beat.

S čerty nejsou žerty. Metropolitní divadlo Praha v neděli uvede dětský muzikál na motivy slavné pohádky S čerty nejsou žerty v kině Kaplice od 15 hodin.