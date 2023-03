Množství atraktivních zábavných akcí pro vás o tomto víkendu 24. a 25. března připravili organizátoři a nadšenci na Českokrumlovsku. A mnohé už voní Velikonocemi. Jako například Vejce stokrát jinak v Křemži, nebo Slepičí hody s velikonočními trhy v Besednici.

Slepičí hody a velikonoční trhy v Besednici. | Foto: Michaela Syrovátková

Sobota 25.3.

Kaplický den s řemesly a jarmarkem. Městská knihovna Kaplice a KIC Kaplice zvou na již tradiční jarmark. Přijďte nakoupit drobnosti a příjemně jarně se naladit od 10 do 14 hodin v předsálí kulturního domu.

Vejce stokrát jinak. Velikonoční jarmark lokálních výrobců s výstavou se koná v Křemži od 14 do 18 hodin na radnici. Ochutnáte slané i sladké pochoutky. Velikonoční výstava a historie vajíček pokračuje až do 29.3. Otevřeno bude 26.3. od 13 do 16 hodin. 27. až 29.3. od 10 do 16 hodin. Pořádají Dary ze statku. Těšit se můžete na lokální výrobce, kde ochutnáte sladké i slané pochoutky společně s kávou a čajem. Také zde například bude ochutnávka vín Vinařství Vystoupil a medoviny zn. Včely z Podkletí a spousta dalších.Také ukázka malování vajec různými metodami pod vedením paní Chladimové.

Dětský karneval vypukne ve sportovní hale v Benešově nad Černou od 14.30 hodin. Hraje kapela Rybníkáři. Vstupné děti 30 Kč, dospělí 60 Kč.

Keltský telegraf v sobotu poletí regionem. Například na Martě ve Frymburku čerti zažehnou světlo zhruba v 19 hodin.

K Hodině Země se připojí třeba v Rožmitále na Šumavě. Globální akce připomínající naléhavost ochrany životního prostředí a klimatu se letos odehraje v sobotu 25. března 2023 od 20.30 do 21.30 h. Ve 20.30 h zhasněte a darujte hodinu Zemi. Odpočiňte si od rutiny a každodenních starostí.

Spolkový ples ve stylu 60. let se koná v restauraci U Zlaté podkovy ve Velešíně od 19 hodin. Hrají kapely Hey Happle a Nevyndal. Vstupenky na místě 250 Kč.

Slepičí hody s velikonočními trhy se konají v Besednici od 14 do 17 hodin v restauraci U Martínků. Prodej výrobků s velikonoční tématikou, taneční vystoupení, hudební i divadelní vystoupení, tvořivé dílničky pro děti, kavárnička s velikonočními pochutinami. Pořádá spolek Kohoutek.

Moderní Krumlov. Odpoledne plné zelené energie a moderních technologií pořádá město Český Krumlov a ČK motorsport. Program na náměstí Svornosti bude od 13:30 do 18:00. Na co se můžete těšit?

Náměstí bude cílem závodu 11. ČEZ Czech New Energies Rallye. Slavnostní dojezd do cíle rallye elektromobilů a výstava závodních vozů. První závodní vozidlo je očekáváno v cíli v 15:30, následně dalších 40 posádek, které postupně na náměstí zaparkují a jejich auta zde budou do 18:00 vystavena.

K dispozici bude iHřiště – interaktivní hra pro malé i velké. Zapojte se do soutěže a prostřednictvím aplikace odpovídejte na tematické otázky o jednotlivých partnerech akce na jejich stanovištích v centru města. Soutěží se o nejrychlejší čas, za který stihnete obejít všechna stanoviště. V 17 hodin budou vyhlášeni tři vítězové.

Na programu jsou také ukázkové jízdy na elektrokoloběžkách. Jízdy na elektrokoloběžkách HUGO E-Bike s možností testovací jízdy pro veřejnost.

Bezpečně na elektrokole a elektrokoloběžce - Instruktoři Ústředního automotoklubu České republiky (ÚAMK) budou informovat o správném a hlavně bezpečném způsobu jízdy.

Chybět nebude BESIP - Stánek a informace zaměřené na bezpečnost silničního provozu.

Fronius - Virtuální svářecí simulátor.

Neděle 26.3.

Dětský karneval se uskuteční ve Frymburku ve Staré škole od 15 hodin.