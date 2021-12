Čtvrtá adventní pohádka v Městském divadle v Českém Krumlově začne v neděli od 15 hodin. Divadlo ŠOS Prachatice zahraje představení nazvané Vší silou aneb A pak se to stalo! Tři pohádky o tom, proč je dobré čistit si ouška, proč si česat vlásky a proč si čistit zoubky. A co všechno se může stát, když to dělat nebudeme! Nečesané vlásky, nemyté uši, nevysmrkaný nos, nečištěné zoubky, neuklizené hračky, neslušné chování u jídla, rozvázané tkaničky, žalování – to jsou drobnosti, o nichž děti nechtějí ani slyšet. Ale pak se něco neuvěřitelného stane! Scénář, hudební dramaturgie a režie: Jaromír Hruška. Vstupné 80 Kč.

Adventní koncert ve Kvítkově Dvoře zazní od 15 hodin. Staré vánoční písně zpívá Sylvie Sedlecká – soprán za doprovodu varhan. Bude to hudební zážitek umocněný skvělou akustikou malovaného sálu a jeho historickými kulisami.

Program: Danielis prophetia - křesťanská píseň z 15. Století

Vánoční písně z barokních kancionálů: Syn boží se nám narodil, Poslouchejte křesťané, Děťátko se narodilo, Zvěstujeme vám radost

Maria hustým lesem šla - německá lidová koleda

Volek a oslík - francouzská lidová koleda

Ave Maria - Franz Schubert

přestávka

Uns ist geboren ein Kindelein - Max Reger

Anglické koledy: Ding! Dong!, God rest you merry, gentleman, Good King Wenceslas

Come, Thou Fount of Every Blessing - Robert Robinson

Adeste, fideles - anglická koleda ze 17. až 18. století

Angels from the Realms of Glory - James Montgomery. Koncert trvá cca 60 minut. Pro zájemce bude přestávka zpestřena výkladem historie Kvítkova Dvora. Kapacita sálu 62 míst, vstupné 200 Kč, vstupenky v předprodeji v Infocentru Český Krumlov na přepážce nebo online a na Kvítkově Dvoře v při komentovaných prohlídkách zámeckých prostor Kvítkova Dvora. Organizátoři doporučují teplé oblečení.

Předvánoční karamelovna se otevře v neděli pro veřejnost na adventní prohlídky. Čeká vás komentovaná prohlídka Karamelovny s ochutnávkou a možností nákupu různých druhů ručně vyráběných tekutých karamelů od čisté karamelové chuti až po bylinkové, kávové, kořeněné, s kakaem i slané chilli (ten má využití nejvíce se saláty, sýry nebo masem). Těšit se můžete i na limitovanou edici Českokrumlovského karamelu od Vaška – vánoční, s perníčkovým kořením a sušeným jablíčkem. Ochutnat ji můžete od 13 do 18 hodin přímo ve výrobně karamelu v Českém Krumlově v průmyslové zóně U Poráků.

Tradiční předvánoční koncerty dětského sboru ZUŠ Č. Krumlov. Pod vedením sbormistra Lukáše Holce a za doprovodu Olgy Reichlové, Mileny Zuntové, Michaela Bartoše, Jany Kordové a Jana Čížka zazpívají děti a mládež především vánoční repertoár.

19.12. v 16 hodin bude vystoupení Diblíků v sále ZUŠ (do cca 16.30 hod). Z epidemiologických důvodů budou vystoupení jednotlivých sborových oddělení kratší a samostatná. U vstupu je třeba prokázat se platným potvrzením o očkování či prodělané nemoci covid, všichni sedí v sále s nasazeným respirátorem. Nemocné či nastydlé děti prosíme nechat doma. Vstupné je dobrovolné.

Světem fantazie s Jindrou Čapkem - autorem komentovaná prohlídka výstavy v českokrumlovském klášteře od 14do 15.30 hodin.

Vánoce s pěveckým spolkem Kaplice zažijete v 17 hodin v Kaplici v kostele sv. Petra a Pavla. A v 19 hodin v kostele sv. Anny ve Věžovaté Pláni. Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude věnován místní farnosti.

Vernisáž se koná v Ukradené galerii v Českém Krumlově. Setkání se koná každou adventní neděli od 20 hodin. Ukradená galerie neboli UKG je platformou pro každého, kdo chce vystavovat ve veřejném prostoru, a místem setkání pro všechny, kteří mají zájem se na to podívat. UKG nezná meze, je od lidí lidem, je otevřená všem, nezávislá a zadarmo.