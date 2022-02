Rájovský masopust vypukne v sobotu v Rájově. Sraz masek je ve 12.00 až 12.50 hodin v restauraci Na Kovárně. Začátek masopustního průvodu ve 13 hodin od domu s č.p. 1. Přijďte svojí účastí podpořit tuto veselou tradici. Pořádá Sbor dobrovolných hasičů v Rájově.

Valentýnská single party startuje v sobotu ve 20.22 hodin v hostinci na Letné ve Zlaté Koruně. Vstupné 150 Kč. O zábavu se postará DJ Bervic. Slosovatelné vstupenky o hodnotné ceny.

Tradiční valentýnský fotovíkend u Seidelů se koná o víkendu od 9 do 14.40 hodin. Zvěčněte podobenkou od Seidelů svou lásku, ať už je čerstvá, jako růžové poupě či vyzrálá, jak dobré víno. V rámci tradičního valentýnského fotovíkendu se můžete nechat vyfotografovat v páru, ale i samostatně či s rodinou. Fotografování: 390 Kč, každá další kompozice: 230 Kč. Fotografie obdržíte do 2–3 týdnů elektronicky na e-mail v ozdobném rámečku, je možné na místě doobjednat tisk a rámy. Fotografování je určeno pro skupinky do max. 5 osob. Větší počet rezervací na jedno jméno může být z organizačních důvodů pracovníky muzea zrušen. Máte-li chuť zažít focení ve větším počtu lidí, je možné se domluvit na jakýkoliv termín v roce mimo fotoakce tohoto typu. Rezervace nutná: www.seidel.cz, tel.: +420 736 503 871, info@seidel.cz.

Živou muziku si můžete poslechnout v sobotu od 18 hodin v restaurantu U Bejka v Českém Krumlově. Hraje Hudební kroužek band.

Maškarní bál pro děti pořádá v neděli od 16 hodin KIC Velešín v sále kina. Komediální show Hopsík. Vstupné děti 50 korun.

Na divadlo Do hajan si můžete zajít s dětmi od 15 hodin v neděli do krumlovského divadla na vystoupení divadla Drak Hradec Králové. Autorská inscenace režisérky Veroniky Poldauf Riedlbauchové určená dětem od tří let stojí na pomezí poetického fyzického divadla a klaunské grotesky. Vychází z všem dobře známé situace, kdy už by děti měly jít spát, ale najednou v sobě objeví netušenou zásobu energie a zjišťují, že se jim ještě ani trochu spát nechce. Vstupné 100 Kč.

12. Třebonínská lední rallye se koná v sobotu od 14 do 16 hodin na zimním stadionu v Krumlově. Lední hrátky pro přihlášené malé i velké děti z Třebonína. Soutěže, hry, písničky, ceny. Vstupné dobrovolné.

Lipno Ice Marathon startuje dnes v 10.30 hodin na pláži v kempu Jestřábí I. Extrémní závod. Maratonská trať, ale i 22 km dlouhý půlmaraton a 10 km vzdálenost pro mladé sportovce. Start je hromadný pro všechny tratě (Maraton, Půlmaraton, YG maraton, Offspring maraton). Závodit můžete klasicky, tedy nazujete boty vhodné do zimního terénu a na led a stačí se rozběhnout. Další variantou – pokud počasí dovolí – je kategorie Freestyle, která zahrnuje brusle, běžecké lyže, kite, ledovou jachtu a kolo. Můžete si vybrat jeden prostředek nebo je libovolně kombinovat. Kategorie Freestyle je zkrátka ušitá pro všechny, kteří milují pohyb na ledě. Vybere si každý. Přihlášky elektronicky do středy 9. 2. 2022 nebo osobně v místě startu v sobotu 12. 2. 2022 od 8:00 do 9:30 hodin. Prezentace bude probíhat pro všechny tratě a kategorie od 8:00 do 9:00 hod.