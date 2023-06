Podívejte se na bohatou pátečně-víkendovou nabídku kulturních a sportovních akcí z celého Českokrumlovska. Nudit se nebude nikdo, od sportovců přes rodiny s dětmi po milovníky umění.

Pátek

Mejdlo v Prádelně

V pátek 9. června přijede do krumlovské Prádelny pražská kapela Mr. Pink and the Bad Thoughts hrající něco na pomezí temného country a smutného folku. Spolu s nimi váží cestu plzeňští garage / noise rockoví Lonely Shredder and the Heavy Smokers. Koncert probíhá v rámci letní série koncertů Mejdlo v Prádelně.

Kdy: pátek, 21 hodin

Kde: Prádelna, Hradební ul., Český Krumlov

Za kolik: Vstupné dobrovolné

23. ročník Frymburských slavností



Kdy: 9. 6. od 18 h do 11. 6. do 2 h

Kde: Frymburk

Vstupné: Zdarma

Sobota

5. ročník benefičního sportovního turnaje na Horní Bráně

5. ročník sportovního benefičního turnaje pro Dětský domov Horní Planá se odehraje v sobotu 10. června 2023, opět na hřištích u Hornobránského rybníka v Českém Krumlově. Jedná se o turnaj dvojic v nohejbalu a smíšených dvojic v beachvolejbalu. Na místě bude připraveno drobné pohoštění pro hráče, reprodukovaná hudba a pro vítěze zajímavé pivní a věcné ceny. Přijďte fandit!

Kdy: sobota, od 9 h

Kde: Rybník Horní Brána, Český Krumlově

Za kolik: pro registrované, diváci zdarma

Po sedmdesáti letech jsou zpátky doma v Krumlově. Tři gotické sochy v klášteře

Čloblan - štafetový závod smíšených družstev se startem v Křemži

Smíšená družstva absolvují štafetový závod na čtyřech úsecích. V prvním úseku pojede cyklista z Křemže (510 m n.m.) na Kleť (1084 m n.m.) vzdálenost cca 16 km, v druhém úseku běžec sbíhá přibližně 8 km k Vltavě (cca 455 m n.m.) do Zlaté Koruny pod jez. Běžec předává štafetový kolík posádce dvoumístné turistické kánoe, která jej po Vltavě odváží do prostoru kempu u Dívčího Kamene (10 km). Zde předá štafetový kolík dalšímu běžci, který jej v závěrečném orientačním běhu přibližně osmikilometrovém odnáší zpět do cíle. Propozice ZDE.

Kdy: sobota, start v 11 h

Kde: Sportovní areál TJ Sokol Křemže „Němcalka“ v ulici Na Vyhlídce v Křemži

Vstupné: pro diváky zdarma

Závody oldtimerů podpoří handicapovaného umělce Kamila Fouska

Hello Summer!

DJ Surface znáte z Náplavky už z loňského léta! Po zimě se opět vrací na místo činu, aby roztočil první skoro-letní Náplavkovou párty!

Dej si ráno rozcvičku, protože odpoledne si určitě budeš chtít trsnout, tak ať si nevyhodíš kyčel

Kdy: sobota, 11 h

Kde: Bistro Náplavka, Český Krumlov

Za kolik: Zdarma

Den otců u Seidelů | fotovíkend

Pánové, hoďte se do formy a přijďte vypnout hruď do Seidelova fotoateliéru. Fotovíkend ke Dni otců v Museu Fotoateliér Seiel se ponese ve sportovním duchu jízdy na kole i tenisových raket. Rezervace nutná na https://www.seidel.cz/cz/den-otcu-u-seidelu-2023/#res286.

Kdy: sobota a neděle

Kde: Museum Fotoateliér Seidel

Za kolik: první kompozice 650 Kč, každá další 350 Kč

Bikové kurzy na Lipně pro všechny zdarma

Každou červnovou sobotu v časech 9:30 až 11:00 nebo 13:00 až 15:00. Pokud nemáte sjezdové kolo doma, nevadí, zapůjčí vám ho v půjčovně INTERSPORT Element na lipenském náměstíčku. Tam Vám zapůjčí i helmu nebo chrániče. Kurzy jsou vhodné pro všechny od 6 let zvládající základy jízdy na kole. Kurz si rezervujete po vyplnění rezervačního formuláře na https://www.lipno.info/zazitky/letni-kurz-bikepark.html.



Tomáš Suchý & Eva Blondýna Suková & Jakub Schmid

Na krásetínském dvoře přivítáme trojici hudebníků, kteří společně vystupují spíše náhodně. Tomáš Suchý, písničkář, skladatel, textař, kytarista, bandžista, harmonikář a zpěvák, přijede společně s multiinstrumentalistou Jakubem Schmidem.

Kdy: sobota od 18 h

Kde: Krásetín, U Kuchařů

Slavnosti města Velešín – Festival Pomalší

Program na náměstí: 10.00 – 11.00 Radost – folklórní vystoupení souboru z Kamenného Újezdu 11.30 – 12.00 Vystoupení dětí ze ZUŠ Velešín 12.30 – 14.00 Patrola (country kapela) 14.30 – 15.30 Správná pětka (dechovka) 16.00 – 17.00 Hopsík – halabalashow pro děti.

Podvečerní a večerní program za budovou kina: 17.00 – 17.50 Spolektiv (Folkrock) 18.20 – 19.10 Nevyndal (Rock-crossover) 19.40 – 20.30 Gorilla Crash (Rock) 21.00 – 22.20 Fontanela (Bluesrock) 22.50 – 23.50 The Fellows (Hardrock) 00.20 – 01.10 Element ( Rock’n’roll)

Kdy: sobota, od 10 h

Kde: Velešín

Za kolik: náměstí zdarma, za kinem 100 Kč

Revival Party ve Větřní na plovárně

Eros Myth – Aerosmith Tribute EU – Nirvana Czech Tribute Band – Metallica Czech Tribute Band

Kdy: sobota od 19.30

Kde: Plovárna Větřní

Za kolik: 200 korun

Koncert flétnového kvarteta v Kvítkově dvoře

Prachatický soubor ve složení Petra Pěstová - příčná flétna, Kristýna Mašková - příčná flétna, Kateřina Weissová - příčná, basová flétna, Klára Šmíd Nachlingerová - příčná, basová flétna a Marie Krejsová – zpěv, zahraje v Kvítkově dvoře.

Kdy: sobota, 19 h

Kde: Kvítkův dvůr, Český Krumlov

Za kolik: 250 Kč

Yu (Peří) | taneční performance s didgeridoo

Divadlo konstruovaného vzrušení. Hrají Bora Debnárová, Ondřej Lipovský. Hudba Kábul. Téma znak v kaligrafii, Tao te ťing. Forma pohybové, fyzické divadlo, objektové divadlo.

Kdy: sobota, 20 h

Kde: Prádelna, Hradební ul., Český Krumlov

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Kam o víkendu za fotbalem na Českokrumlovsku

Divokej Bill – 25 let tour

Divokej Bill oslaví čtvrtstoletí své existence. “Bude to velký a divoký,“ vzkazuje kapela svým příznivcům

Kdy: sobota, 19 h

Kde: Pivovarská zahrada, Český Krumlov

Vstupné: od 699 Kč, děti do 120 cm zdarma



Egon Schiele Art Centrum slaví 30 let

V souvislosti s 30. výročím otevření ESAC jste zváni na slavnostní zahájení hlavní sezóny a prohlídce výstav.

Kdy: neděle, 12 h

Kde: Egon Schiele Art Centrum, Široká ul., Český Krumlov

Za kolik: Zdarma

ICOSí slavnost 2023Dětské odpoledne se zábavnými stanovišti, tvořením a nafukovacími atrakcemi. Od 17:00 Divadlo Studna. Pořádá RC Krumlík, které je součástí neziskové organizace ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Kdy: neděle, 14 – 18 h

Kde: Pivovarská zahrada, Český Krumlov

Za kolik: Vstupné dobrovolné



Krumlovské muzeum vystavuje kroje z jižních Čech. Láká i na model Krumlova

Koncert DuoDam

Flétny a kytara v té nejlepší akustice Koncert Šárky Havlíkové a Kláry Ferenczi v kouzelném prostředí areálu na Křížové hoře.

Kdy: neděle, od 16 h

Kde: Kaple na Křížové hoře, Český Krumlov

Za kolik: Zdarma

Inter mundos | Mezi světy | výstava fotografií Petra Kubeše

Fotografie Petra Kubeše jsou výrazně inspirovány malbou, kterou studoval na Jihočeské Universitě především u ak. mal. Romana Kubičky. Autor záměrně prolamuje pravidla, jimiž je fotografie, jakožto technická disciplína, mnohdy nesmyslně svazována. Jste zváni na nedělní vernisáž.

Kdy: neděle, od 18 h

Kde: Prádelna, Hradební ul., Český Krumlov

Za kolik: Zdarma