Podívejte se, kam vyrazit v pátek večer a o víkendu na Českokrumlovsku. Nabídka je opravdu bohatá: kromě koncertů a nočních prohlídek kostelů můžete vyrazit třeba na horalské hry do Novohradkých hor nebo na den dětí na Windy Point do Černé nebo na krumlovskou Náplavku.

Windy Point v Černé v Pošumaví. | Foto: Se svolením Windy Pointu

Pátek 2. června



Koncert jazzové zpěvačky Petry Ernyei v synagoze

Písně od srdce – právě takové na vás čekají na pátečním koncertě jazzové zpěvačky Petry Ernyei v krumlovské synagoze. Petra vás se svými kolegy hudebníky vezme na cestu ke svým židovským kořenům a nabídne skladby z alba nazvaného výmluvně „To jsem já/This Is Me“. Představí i slavné skladby od tradiční sefardské Scalerica de Oro přes nezapomenutelnou Papa Can You Hear Me od Barbry Streisand, až po muzikálové hity židovských autorů Kurta Weila a George Gershwina.

Kdy: pátek 2. 6. od 18 h

Kde: Synagoga Český Krumlov

Vstupné: 300 Kč / 200 Kč



Petra Ernyei.Zdroj: Se svolením Petry Ernyei



Noc kostelů v klášteře Zlatá Koruna

Noc kostelů nabízí možnost v noční atmosféře navštívit klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Těšit se můžete i na varhanní koncert. Program: 18 - 19 h varhanní koncert (Karel Haymann - varhany, Václav Janovský - tenor), 19 - 21 h speciální prohlídka na různých místech kostela (komentovaná prohlídka kostela, sakristie, betléma, varhan, zvonů, duchovní slovo a slavnostní zakončení).

#clanek|7673491#

Noc kostelů se koná i na těchto místech na Krumlovsku: Benešov nad Černou, Klení, Dolní Dvořiště, Cetviny, Rychnov nad Malší, U Svatého Kamene, Kaplice, Blansko, Křemže, Malonty, Omlenice-Omlenička, Pohorská Ves, Pohoří na Šumavě, Rožmitál na Šumavě, Velešín, Vyšší Brod, Zubčice-Markvartice.

Kdy: pátek 2. června, od 18 do 21 hodin

Kde: Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně

Vstupné: Dobrovolné

Sobota 3. června

Přednáška o Krumlovu mizícím v Prádelně

Na přednášku o zmizelém Krumlově navazují pořadatelé, spolek Krumlovské baráky, povídáním o domech, které zatím stojí, ale chátrají a při stávajícím nedostatku péče možná brzy zmizí. Ohrožené stavby představíme prostřednictvím starých i aktuálních fotografií a pokusíme se nastínit, komu patří a proč se o ně nikdo nestará. Vedle známého příběhu hotelu Vyšehrad se zaměříme i na méně známé kauzy – třeba na bývalá jatka pod Porákovým mostem, neobydlené domy v centru města nebo nevyužívanou kotelnu nad vlakovým nádražím.

Kdy: Sobota 3. června od 18 h

Kde: Hradební 83 - Prádelna Český Krumlov

Vstupné: Dobrovolné



Hotel Vyšehrad v době dokončení na fotografii jeho autora, architekta Josefa Opatřila.Zdroj: Soukromý archiv Josefa Opatřila



Myslivecká Loučej

Sobotní slavnost v Loučeji na Křemežsku: Doubravanka od 13 do 19 h, Jamaal od 20 do 2 h, tematický jarmark, program pro děti a dospělé, zvěřinové pochoutky.

Kdy: sobota 3. června od 13 h

Kde: Loučej

Vstupné: 80 Kč

#clanek|7675732#

Slavnost s Babouky a Leťáky v Markvarticích

Obecní slavnost 150. let výročí založení kaplce Panny Marie v Markvarticích. Od 11 hodin je mše, vyprávění o historii Markvartic a kaple, hudební vystoupení Šarman Ensemble. Od 13 h hrají Babouci, od 18 h Leťáci.

Kdy: sobota 3. června od 11 h do půlnoci

Kde: Markvartice

Vstupné: Zdarma



Pašijové hry v Hořicích na Šumavě

Již více než 200 let jsou Hořice na Šumavě dějištěm jedinečného pašijového divadla, jednoho z nejstarších v Evropě. Přijďte se potěšit vystoupením v sobotu odpoledne nebo večer.

Kdy: sobota 3. června od 16.30 a od 20.30 h

Kde: Přírodní amfiteátr Hořice na Šumavě

Vstupné: 200 Kč



Pašijové hry v Hořicích na Šumavě.Zdroj: Pavel Pechoušek



Horalské hry v Novohradských horách

Kulturní život v Benešově nad Černou se po covidové pauze naplno probouzí. Největší nadcházející akcí budou Horalské hry v Novohradských horách, které se uskuteční 4. června na benešovském hasičském hřišti.

Program: 13:00 Náměstí obce – uvítací vystoupení a průvod dudáků na hasičské hřiště

12:00–16:00 Registrace amatérských soutěžících na místě konání – hasičském hřišti

14:00 Zahájení akce, nástup: dudáků, tanečníků, sportovců a výstřelem z děla zahájení her

14:00–19:30 Seznámení s technikou a provedením disciplín (vrh valounem,vrh kamennou taškou, hod závažím do výšky, hod kládou, kladivem a balíkem slámy, farmářský běh)

Pro děti budou připraveny doplňkové atrakce, lukostřelba, výroba památečních odznáčků/placek atd.

20:00–24:00 Taneční veselice za doprovodu kapel HAPPY TO MEET (Šumperk) a VINTAGE WINE (Praha)

Kdy: sobota 2. června od 13 h

Kde: Benešov nad Černou

Vstupné: Zdarma



Dětský den na Náplavce

Nejezděte v neděli k babičce, vezměte ji s sebou na Náplavku! Ve spolupráci se společností Partners pro vás Bistro Náplavka připravilo dětský den v krásném prostředí u řeky plný soutěží a zábavy. Chybět nebude ani skákací hrad či skvělé občerstvení.

Kdy: sobota 2. června od 14 h

Kde: Bistro Náplavka v Českém Krumlově

Vstupné: Zdarma



Bistro Náplavka v Českém Krumlově.Zdroj: Bistro Náplavka

Den dětí v krumlovském městském parku

Svůj den si děti užijí v plné parádě. Vyzkouší si práci policistů i hasičů. Ke Dni dětí připravilo město Český Krumlov na sobotu 3. 6. bohatý program v Městském parku a u Domu dětí a mládeže. Od 10 h budete moci navštívit 11 zábavných stanovišť, na kterých vás čekají různé tematické úkoly a hry. Program pro děti připravila například Policie ČR, na jejichž stanovišti si budete moci vyzkoušet „opilé brýle“ a odběry daktyloskopických stop prstů, seznámíte se s prací kynologů, prohlédnete si služební motocykl i vozidlo s radarem, na památku získáte drobný dárek. Na stanovišti Městské policie si pak vyzkoušíte například střelbu ze vzduchovky.

Kdy: sobota 3. června od 10 h

Kde: Městský park v Českém Krumlově

Vstupné: Zdarma

#clanek|7678937#

Divadelní představení Saturnin

Město Větřní zve na první letošní divadelní představení na plovárně: Saturnin na motivy románu Zdeňka Jirotky v provedení DS Vltavan.

Kdy: Sobota 3. června od 20.30

Kde: Plovárna Větřní

Vstupné: 50 korun



Saturnin.Zdroj: DS Vltavan



Akustický koncert Jana Vytáska

Ačkoli jej recenzenti přezdívají "český Bryan Adams", s chutí si zazpívá i klasičtější repertoár nebo třeba Queen.

Koncertuje s programem ze svých tří autorských alb, především skvěle přijatého nejnovějšího alba "Na houpačce" a s oblíbenými coververzemi pop-rockových hitů v osobitém podání. Na piano jej doprovodí Vladimír Strnad.

Kdy: sobota 3. června od 20 h

Kde: Kavárna Ántré, Český Krumlov

Vstupné: 140 Kč



Jan Vytásek.Zdroj: Se svolením Jana Vytáska

Neděle 4. června

Cesta kolem světa na Windy Pointu v Černé v Pošumaví

Přijďte prožít nezapomenutelné dobrodružství plné zábavy. V neděli 4. 6. jste zváni na Den dětí s názvem „Cesta kolem světa“ na Windy Point Beach v Černé v Pošumaví. Akci připravili výjimeční hrdinové z dětského domova v Horní Plané, tým Jazyko, taneční studio Latinas a dobrovolníci z široké veřejnosti. Událost se koná jako součást projektu Hrdina z děcáku, který primárně pomáhá rozvíjet talenty a silné stránky dětí z dětského domova v Horní Plané.

Kdy: neděle 4. června od 14 h

Kde: Windy Point Černá v Pošumaví

Vstupné: Zdarma