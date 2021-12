Světem fantazie s Jindrou Čapkem. V krumlovských klášterech se můžete v neděli účastnit komentované prohlídky výstavy obrazů s autorem od 14 do 15.30 hodin. Poutavé vyprávění s pozadím jednotlivých ilustrací prozradí mnohé o životě a tvorbě tohoto mezinárodně uznávaného výtvarníka, který už čtyřicet let získává obdivovatele na čtyřech kontinentech a jeho knihy vyšly v úctyhodných třiceti světových jazycích. Vstupné 300 Korun.

Adventní pohádka v Městském divadle bude v neděli tradičně od 15 hodin v Českém Krumlově. Jmenuje se Setkání před Betlémem. Hraje Divadlo Víti Marčíka. Základ scény tvoří kopie historicky i umělecky hodnotného dřevěného betléma z kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích.

Patrik a Robert chtějí zatraktivnit obor Kuchař číšník. Skýtá obrovské možnosti

Adventní koncert se uskuteční v neděli v 15 hodin v sále Kvítkova Dvora v Českém Krumlově. Staré vánoční písně zpívá Sylvie Sedlecká, vstupenky v předprodeji v Infocentru Český Krumlov na přepážce nebo online a na Kvítkově Dvoře v při komentovaných prohlídkách zámeckých prostor Kvítkova Dvora.

Vernisáž výstavy v Ukradené galerii v Českém Krumlově začne v neděli ve 20 hodin.

Fotografování na PF můžete využít po oba víkendové dny v Museu Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově. Na oblíbená PF s lyžemi, bruslemi, sáňkami apod. se můžete v Seidelově uměleckém závodu nechat vyfotografovat o dvou víkendech na začátku prosince. Vaše snímky pak dorazí právě včas k začátku nového roku. Akce je určena pro rodiny a skupinky do pěti osob. Fotografuje se vždy od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. Rezervace nutná, objednávejte se na tel.: +420 736 503 871 nebo info@seidel.cz. Fotografování bez prohlídky: 350,- Kč, každý další snímek: 230,- Kč.

Lyžaři, pozor! Lipno zahajuje provoz v neděli

Předvánoční karamelovna nabízí prohlídky s ochutnávkou a možností nákupu různých druhů ručně vyráběných tekutých karamelů od čisté karamelové chuti až po bylinkové, kávové, kořeněné, s kakaem i slané chilli (ten má využití nejvíce se saláty, sýry nebo masem). Těšit se můžete i na limitovanou edici Českokrumlovského karamelu od Vaška – vánoční, s perníčkovým kořením a sušeným jablíčkem. Ochutnat ji můžete o adventních nedělích 5., 12. a 19.12. od 13 do 18 hodin přímo ve výrobně karamelu v Českém Krumlově v průmyslové zóně U Poráků.

Adventní koncert Krumlovského hudebního orchestru bude v neděli v 18.30 hodin v renesančním sále Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově. 10. adventní koncert pořádá Krumlovský komorní orchestr a ESAC Český Krumlov. Host Milan Řehák – akordeon. Předprodej vstupenek v pokladně Egon Schiele Art Centra.