PROGRAM:

9.00 – Zahájení koledy a žádání o povolení u starostky obce

9.15 – 18.00 – Obchůzka růžičkové koledy obcí

19.00- Pohřbívání masopustu, volná zábava v místním pohostinství, hraje Masopustní trio.

Masopust v Chlumci. Tradiční masopustní průvod se uskuteční v sobotu 19.2.2022. Sraz v Krníně na návsi v 8.15 hodin. Koleda vychází v 8.30 na trasu Krnín-Chlumec-Záluží-Čertyně. Večerní posezení bude v bývalé hospůdce U Badyho v Čertyni.

Staročeská koleda v Markvarticích začne od 9 hodin. Sraz je U Kaprů. Hraje masopustní koleda, večer koledníci zvou uctivě do věnečku.

Mojenský masopust začíná v 9 hodin u obecního úřadu. Koledníci obejdou Záhorkovice, Černici a Mojné.

Masopust v Černé v Pošumaví. Začíná v 8 hodin u obecního úřadu, končí také tam zhruba v 16.30 hodin. Jako doprovod hraje Šumavanka. Od 18 hodin zábava v hotelu Racek. Do 20.00 hraje Šumavanka, od 20.30 Lazareth. Vstupné 50 Kč.

Masopust v Kaplici na kaplickém náměstí bude v sobotu od 8.45 hodin. Pořádá město a KIC Kaplice spolu s SDH Žďár a Hubenov. V 8.45 hodin průvod od KD, v 9.00 koleda na náměstí doplněná o zabijačkové pochoutky. Polní kuchyně nabídne jihočeskou zelnici a prdelačku, nebudou chybět koblihy, čaj, punč, grog nebo zelňáky. V 9.45 vystoupí vojenský historický klub K.u.k. Infanterie Regiment No. 35 z Plzně. Ukázka výstroje a výzbroje vojáků habsburské monarchie v běhu času. Hrají Staropražští pardálové známé šlapeťácké písně, lidové písničky a hity Karla Hašlera. V 10.00 masopust v osadách Rozpoutí, Pořešín, Pořešínec, Žďár, Hubenov a Raveň. V 19.00 věneček ve Slovanském domě – hraje Malá kapela Pavla Havlíka, ve 24.00 střílení masopusta. Z osad zájemci do Kaplice sveze autobus, který v 18.45 vyjíždí z Hubenova.

Staročeská koleda v Besednici začne v sobotu v 8 hodin. Masopustníci zvou večer na věneček od 19 hodin do restaurace.

Masopust v Přídolí. Zahájení v sobotu v 9 hodin u pranýře. V 9.15 hodin průvod vyrazí na trasu Zájezdní hostinec, po náměstí dolů, bytovky, po levé straně náměstí nahoru, bytovky a kolem fiňáků na konec Přídolí. Ke hřbitovu kolem Matějíčků až na ranč. Pak zpět na úřad a dál. V 17 hodin přesun do Zájezdního hostince, kde bude od 18 hodin hrát všem kapela.

Smích zakázán. Divadelní představení ve Velešíně v sobotu od 19 hodin v sále kina. Vstupné 400 Kč. Divadelní spolek Z.L.O.M. vaz! uvádí komedii Miro Gavrana, Hrají Lucie Zedníčková, Anna Kulovaná, Libor Jeník. Komedie. Manželský trojúhelník opravdu netradičně.

Ples Sboru dobrovolných hasičů Frymburk v sobotu od 19 hodin v penzionu Stará škola.

Začněte s otužováním pod dohledem záchranářů od Vodní záchranné služby ČČK Český Krumlov a to hned o víkendu 18.- 20.2.2022.

Otužovací víkendový program se koná na základně záchranářů v Dolní Vltavici. V sobotu ráno od 9 hodin proběhne důležitá instruktáž o zásadách správného otužování. Během této krátké teorie vedené lékařem z řad záchranářů se dozvíte o práci s Vaším dechem, jaké zásady dodržovat před vstupem do vody a následně jak opět své tělo přirozeně zahřát, aby otužovací proces posílil Vaši imunitu a odolnost Vašeho těla. Dozvíte se, jakými způsoby se můžete otužovat i během celého roku, co je pro Vaše tělo zdravé, jak využít chlad pro Vaše zdraví. Samotný ponor bude zajištěn záchranáři přímo na místě na pláži pod Hotelem Resort Relax. K ponoření do ledové vody je vhodné mít na sobě krom plavek ještě boty do vody, abyste předešli uklouznutí. Ideální jsou neoprenové ponožky, župan pro zahřátí před a po smočení a důležitou součástí je pokrývka hlavy. „Víkendový otužovací kurz na Dolní Vltavici organizujeme pro veřejnost i pro hotelové hosty Hotelu Resort Relax. Může přijít každý, kdo se přihlásí předem a to v termínu do pátku 18.2. telefonicky. Chceme lidem poskytnout potřebné informace, tak trochu osvětu. Často slýcháme, že dělají během dnes tak populárního otužování veliké chyby, které mohou i uškodit jejich organismu.“ dodává náčelník vodních záchranářů Milan Bukáček.

V neděli ráno je naplánovaný druhý ponor pod dohledem záchranářů, abyste si schopnosti adaptace na ledovou vodu osvojili a Vaše další kroky vedly vstříc lepší imunitě.

Neděle 20.2.

V Rychnově nad Malší bude dětský karneval od 14 hodin na sále.

Dětský maškarní karneval se uskuteční v neděli 20. února v KD Kaplice od 15:30 hodin. Hraje DJ Fanda Janda. Bude akrobatické představení Alenka v říši divů. Dell Arte na chůdách tančící s dětmi. Pohádkový jukebox – pásmo pohádek, žonglování, zpěv, legrace. Fotokoutek a malování na obličej. Vstupné 100/70 Kč.