Hubertské slavnosti v sobotu od 10 hodin opanují Rožmberk nad Vltavou. Program zahrnuje myslivecký průvod, koncert trubačů, ukázku vábení jelenů a ukázku lovu s pomocí orla a také troubenou a zpívanou Hubertskou mši ve zdejším kostele. K tomu bohaté zvěřinové hody.

Hubertova jízda vypukne v sobotu od 11 do 14 h v Červeném Dvoře. Odehraje se v zámeckém parku. Čeká vás občerstvení, hudba a pestrý program. Pořádá stáj Pohoda od 11 do 14 hodin. Písničky, oheň, káva, limo, guláš a další dobroty. S kapelou Rybníkáři.

Diskotéka začne dnes v KD Brloh od 20 hodin s DJ Radkem Bulantem.

Dětská hallowenská show s Míšou Růžičkovou v neděli v Kaplici. Dětský karneval se koná v kulturním domě od 15.30 hodin. Pro děti od dvou let. Míša Růžičková se svojí písničkovou a taneční šou. Začne průvodem masek.

Lipno dětem aneb Lesní cestou do Království lesa je v neděli od 13 hodin zábavné odpoledne v Království lesa. Přijďte si užít hry a zábavu, zakončené opékáním buřtů u Janusovské lampy. Vstup dětí do 15 let v doprovodu dospělé osoby. Budou i dílničky a mnoho dalšího.