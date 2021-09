Letošní ročník Septembeer Festu, který pokračuje v sobotu v Horní Plané, obohatí Pivovar Studánky, Pivovar Schwarzbach Černá v Pošumaví, Pivovar Hulvát, Pivovar Glokner a Malt Svachova Lhotka, Pivovar Kněžínek České Budějovice.

Dnešní program:

Dorazí vítěz soutěže MasterChef Roman Staša se svou knihou MATLA – kuchařka plná příběhů!

13 – 16 Malování na obličej se Zuzkou Bartyzalovou

10 dechová kapela Babouci

14 Autogramiáda knihy Pivař a Blondýna a beseda s autory

15 country kapela Bryčka České Budějovice

17 Pivní soutěže a Roman Staša MasterChef

18 pop-rocková kapela Bryce Belcher & Co Český Krumlov

20 Vyhlášení nejlepšího pivovaru, Královna Septembeer Festu 2021

20.30 rocková kapela Gin Fis Vyšší Brod

23 hard-rocková kapela Rodinné klenoty ČB.

Zábavný den pro děti a dospělé pořádá Srnín spolu s hasiči na tamním hřišti. Program dětského odpoledne: 14 – 15 h jízda na koni, 15.30 h soutěž v jízdě zručnosti na kole – kategorie předškoláci, mladší žáci a starší žáci. Až do 18 h skákací hrad, dětský koutek, hod na cíl, přetahování lanem a další. Večerní zábava: 19 – 2 h zahraje Receptor. K dispozici stan a občerstvení.

Vábení babího léta.

Zábavný den na hradě Dívčí kámen v sobotu od 10 do 16 h. Dílničky s možností vyzkoušet si různé dovednosti, hry, opékání buřtů, na závěr něco z pokladu hradního skřítka Hepčíka. Vstupné po celý den: dospělí 100 Kč, studenti a senioři 70 Kč a děti od 3 let 50 Kč.

Slavnosti města Větřní.

Pátý ročník od 14 h na koupališti. Vstup zdarma. Bubenická show skupiny Caramba, kouzelník Martin Čejka, Tuláci, Mimofchodem, Vladimír Hron, Šlapeto, Corsobeat. Krumlov Boys a Amare Romane Čave. Moderuje Josef Bigas. Ukázka parkuru a bike trialu, mobilní planetárium. Skákací hrad, soutěže, tvořivé dílničky, grilované prasátko.

Koncert Asonance na hradě Pořešín dnes od 20 h. Vystoupí jedna z nejstarších folkových skupin s irskými a skotskými baladami, tanci a instrumentálními skladbami. Vstupné 300 Kč.

MHF Český Krumlov.

Broadway Night v Pivovarské zahradě od 19.30 h. Na koncertě Broadway Night vystoupí zpěvačky Christiane Noll, Capathia Jenkins a zpěvák Rob Evan. Za doprovodu Severočeské filharmonie Teplice pod taktovkou Kryštofa Marka broadwayské trio představí nejen nejznámější melodie z muzikálů Kabaret, Fantom opery či Bídníci, ale také světoznámé popové hity jako jsou I Will Always Love You nebo Last Dance. Vstupné 990 Kč – 1790 Kč.

Krumlovský Montmartre dnes v rámci festivalové zóny. Od 11 h. Vstupte do zeleně uprostřed Krumlova proměněné v pařížský Montmartre. Na stojanech budou na plátnech připraveny skici siluet a motivů kouzelného Krumlova a vy si je pod vedením zkušeného malíře můžete vymalovat podle své vlastní fantazie.

41. ročník Střeleckého memoriálu Václava Papouška v Besednici vypukne od 10 h. Pořádá myslivecký spolek na střelnici. Soutěžit se bude v brokové střelbě na asfaltové holuby. Občerstvení.

Trousíme se na Kleť.

Společensko-benefiční výlet pěšky, na vozíku i lanovkou pro všechny, kdo se rádi trousí přírodou. Již 2. ročník charitativně společenského výletu na podporu lidí s roztroušenou sklerózou startuje od 9 do 15 h na parkovišti Krasetín. V cíli na vrcholu bude občerstvení. Je připravena tombola, bude mít slosování v 11, 13, 15 a 17 h. Hraje kapela Danger rock, pro děti je připravena lesní pedagogika.

World Music na dvoře pod Kletí.

Na dvoře restaurace U Kuchařů v Krasetíně pod Kletí vystoupí dnes od 17 h Pavel Fischer a Jakub Jedlinský. Houslistu Pavla Fischera jsme slyšeli v Krásetíně v minulém roce, kdy hrál v triu s Olinem Nejezchlebou a Norbi Kovácsem. Letos přijede v duu s akordeonistou Jakubem Jedlinským. Posluchače čeká strhující spojení world music, klasické hudby a jazzu. V jedinečných barvách zvuku houslí a akordeonu uslyšíte vlivy balkánské, židovské, irské, skotské či romské.

Dny evropského dědictví dávají příležitost seznámit se důkladně s významnými stavbami, jejich historií i způsobem jejich záchrany a obnovy. Na různých místech historického Krumlova se konají přednášky, exkurze, komentované prohlídky, ale také zajímavé besedy a setkání s významnými osobnostmi. Zájemci o historii tak mají možnost navštívit některé běžně nepřístupné památky.

EXKURZE – skvosty krumlovského baroka

Sobota 11. 9., 10:00 - Zámecká zahrada v Českém Krumlově

• Komentovaná prohlídka jedinečné barokní zahrady se zámeckým zahradníkem Jiřím Olšanem a její zasazení do barokní krajiny.

Sobota 11. 9., 14:00 a 15:30 - Kvítkův dvůr – kabinet kněžny Marie Terezie

• Komentovaná prohlídka jednoho z nejkrásnějších barokních sálů v Českém Krumlově s freskovou výzdobou malíře Františka Jakuba Prokyše.

Neděle 12. 9., 13:00, 14:00 a 15:00 - Mincovna Státního hradu a zámku Český Krumlov

• Komentovaná prohlídka nejnověji zrestaurovaného objektu v zámeckém areálu, který se zachoval v původním barokním slohu.

• Omezená kapacita exkurzí, nutná rezervace v Infocentru (nám. Svornosti) nebo na www.ckrumlov.info/tickets.



AKCE A EXPOZICE

Sobota 11. 9. – neděle 12. 9., 9:00 – 18:00 - Museum Fotoateliér Seidel, Linecká 272

• 50% sleva ze vstupného.

Sobota 11. 9. – neděle 12. 9., 10:00 – 18:00 - Synagoga Český Krumlov, Za Soudem 282

• Šneider VS Stýblo – výstava dvou českokrumlovských kamarádů – malíře Jiřího Stýbla a fotografa Jiřího Šneidera. Vstupné dobrovolné.

Sobota 11. 9., 9.00 - 12.00, 12:30 - 17:00 - Regionální muzeum v Českém Krumlově, Horní 152

• V rámci Dnů evropského dědictví dne 11. září vstup zdarma s možností navštívit hlavní sezónní výstavu SE LVEM ZA SVOBODU a stálou expozici muzea.

Sobota 11. 9. – neděle 12. 9., 10:00 - 18:00 - Poutní areál na Křížové hoře nad Českým Krumlovem

• otevřeno o víkendech 10:00 - 18:00

• Sobota 11. 9., Slavnostní večerní osvětlení do 22 hodin, mimořádné zvonění zvonu v 15 hodin

• V tyto dny bude prohlídková trasa barokními apartmány mimořádně rozšířena o prostor Zrcadlového sálu. „Návštěvníci si zde prohlédnou naaranžovanou barokní tabuli a seznámí se se zásadami a zvyklostmi stolování barokního aristokratického dvora“, upřesňuje Tereza Hofbauerová ze správy českokrumlovského zámku.

Koncert Asonance na hradě Pořešín od 20 hodin. Vystoupí tam poprvé jedna z nejstarších folkových skupin s irskými a skotskými baladami, tanci a instrumentálními skladbami. Vstupné 300 Kč.

Automobilové veterány projedou regionem v rámci XII. South Bohemia Classic, která vyvrcholí Grand Prix v Kaplici. . Do Kaplice opět zavítají stroje, které psaly automobilovou historii. Na trati Grand Prix Kaplice, která je součástí dvanáctého ročníku mezinárodní setinové rallye klasických a sportovních vozů South Bohemia Classic, se představí 160 posádek z několika evropských zemí.

Také do Černé v Pošumaví tradičně zavítají stroje, které psaly automobilovou historii. Hodnotné skvosty začaly do obce přijíždět ve směru od Hotel Resortu Relax v Dolní Vltavici, který je hlavním dějištěm soutěže, krátce po osmé hodině ráno. Nejzajímavějším místem ke sledování historických klenotů na čtyřech kolech bude autobusová zastávka s přilehlým parkovištěm, kde se stejně jako v minulých letech uskuteční test přesnosti s názvem „Rezidence Černá Perla“. Po absolvování měřeného úseku účastníci zamíří přes Horní Planou dále po trase druhé etapy, která měří více než 320 kilometrů.

Automobily projedou také Benešovem nad Černou, Malonty a Pohorskou Vsí. Do Benešova nad Černou se pak zase vrátí kolem 14.30 hodin.

Šumaman 2021. Jihočeští policisté zvou všechny sportovní nadšence tuto sobotu do Přední Výtoně. Jihočeští policisté zvou se svými partnery všechny správné sportovce a milovníky lipenské a šumavské přírody tuto sobotu do Přední Výtoně. Součástí XXIV. ročníku závodu policejních zásahových jednotek je, jako již tradičně, sportovní den pro děti i dospělé. V okolí penzionu Vyhlídka jsou připravené po celý den ukázky policejní i armádní techniky. Policejní psovodi představí své čtyřnohé pomocníky a borci z jihočeské zásahovky připravili ve spolupráci s posádkou vrtulníku Policie ČR několik ukázek ze své činnosti. Pro děti jsou hlavním lákadlem soutěže a to i pro ty nejmenší. Přímo před penzionem pak startují nejen dospělí závodníci Šumamana, ale na zmenšenou trať vyráží také dětští sportovci. Ty čeká překážkový běh, střelba či hod granátem. Dospělé policejní závodníky z celé republiky v pětičlenných týmech čeká velmi náročná trať šumavskou přírodou, poradit si musí s lanovými překážkami, na raftech zdolají část lipenské přehrady a po celou dobu závodu, kdy trať má délku kolem třiceti kilometrů, plní na stanovištích fyzicky i psychicky velmi náročné disciplíny. Na závěr závodu je připraven společenský večer s ohňostrojem.

Program:

06:00 Start závodu pětičlenných družstev ŠUMAMAN 2021 podle rozlosování

10:00 Přílet vrtulníku Policie ČR

10:00 – 12:00 Ukázka zásahových jednotek Policie ČR ve spolupráci s vrtulníkem

12:00 – 14:00 Ukázky Oddělení služební kynologie Sebeobrana SKP České Budějovice (oddíl ALLKAMPF-JITSU) Vojenská technika a zbraně (44. lehký motorizovaný prapor Jindřichův Hradec)

10:30 – 14:30 Dětské závody Soutěže dětí do 6 let Soutěže dětí do 15 let ŠUMAMAN Junior pro děti 15:00 Vyhodnocení dětských závodů 19:00 Vyhlášení výsledků sportovního závodu ŠUMAMAN 2021 20:00 – 24:00 Společenský večer 22:00 Ohňostroj.

Běhej lesy Boletice.

Běhej jako neřízená střela na hranici vojenského újezdu Boletice a poznej krásu šumavského revíru. Běhej lesy je seriál 8 závodů v přírodě, který láká závodníky na trasy z 80 % na měkkém povrchu a ze 100 % na čerstvém vzduchu. Závod v Boleticích je posledním z nich. Opět se poběží v noci, přijeď si užít jedinečnou atmosféru potemnělého lesa. Start je u rybníku Olšina, který díky své nadmořské výšce patří k nejvýše položeným rybníkům v Čechách a nachází se ve stejnojmenné obci u Horní Plané. Místo: Olšina, VÚ Boletice, Jihočeský kraj. Časový limit: 3 hodiny (20 km), 2,5 hodiny (13 km), 8 hodin (43 km). Povrch: lesní cesty, zpevněné cesty. Povinná výbava: funkční čelovka (čelovky a jejich funkčnost budou kontrolovány při registraci, bez funkční čelovky se nebudete moci závodu zúčastnit, vyjímkou bude VoltaRUN, který se poběží za světla a není k němu čelovka potřeba. Doporučená výbava: reflexní páska, nabitý telefon, aplikace Záchranka.

• 10:00 Otevření areálu a výdej startovních čísel

• 10:45 Rozcvička pro extra dlouhou trasu

• 11:00 Start extra dlouhé trasy 43 km

• 15:30 Vyhlášení absolutních vítězů extra dlouhé trasy (případně bude posunut dle doběhů)

• 15:50 Rozcvička pro děti

• 16:00 - 16:45 Start dětských závodů Dr.Max na 500m a 1 km (5 jednotlivých startů dle věkové kategorie)

• 17:15 Vyhlášení dětských závodů, dětská tombola

• 17:45 Rozcvička pro VoltaRUN

• 18:00 Start VoltaRUN

• 18:45 Rozcvička pro dospělé

• 19:00 Start závodu na 20 km

• 19:15 Start závodu na 13 km

• 19:30 Tombola VoltaRUN

• 21:00 Vyhlášení absolutních vítězů závodů na 13, 20 km, vyhlášení kategorií extra dlouhá trasa

• 22:00 Limit pro dokončení závodů

• 22:00 Vyhlášení vítězů kategorií a Tandem týmů, tombola

• 22:20 Vyhlášení vítězů Lesů pán, Lesů paní; ocenění Osmeráků; afterpárty

Výdej čísel končí vždy 30 minut před startem daného závodu. Doporučujeme však dorazit dříve, abyste nemuseli čekat ve frontě a vše v klidu stihli!