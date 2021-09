V Lišově se v sobotu 28. srpna koná Jihočeský běžecký pohár: Běh kolem středu Evropy. Děti vybíhají v 10 h. Hlavní závod začíná ve 13 h.

Po naučné stezce a za hrou

Vydejte se v sobotu 28. srpna od 10.15 h na procházku po druhé nejstarší naučné stezce v Jihočeském kraji. Na Naučné stezce Sudslavický okruh se podíváte k Sudslavické lípě nebo k jeskyním a seznámíte se zajímavými rostlinami a také chráněnými druhy. Na vycházce bude představena hra Stezkou nestezkou za sudslavickým pokladem. Vychází se z vlakového nádraží v Bohumilicích. Provedou vás Kamila Vítovcová a Jakub Hromas.

Historické slavnosti v Kaplici

V pátek a v sobotu 27. a 28. srpna se konají v Kaplici Kaplické slavnosti aneb Návštěva hraběte Buquoye. Páteční program bude věnovaný dětem. V městském parku se budou mezi 15. h a 19.30 h loučit s prázdninami. Budou na stanovištích plnit úkoly s hrdiny jako Robin Hood či Tři mušketýři. Těšit se mohou i na atrakce. Ve 21 h projde kostýmovaný průvod s loučemi s tématem magie a mystiky. Večer zakončí ohňová show. Druhý den se bude žonglovat, šermovat, jezdit na koni, střílet z luku, hrát kuželky aj. Uvidíte ukázku práce kata. Můžete se fotit s exponáty z filmové zbrojnice či je vyzkoušet. V letním amfiteátru v 17 h vystoupí Koubek, ve 20.30 Milan Peroutka, ve 22 h Argema aj. Koncertovat se bude i v městském parku.

Slavnosti s hudbou a ohňovou show

Již čtrnáctí Městské protivínské slavnosti se konají v sobotu 28. srpna. Přijďte na Masarykovo náměstí. Od 18.30 tam vystoupí písničkář Pokáč, v 19.45 h zahraje Kapela Divadla 100 opic koncert Notochod v mracích. Kdo vystoupení nestihne, uvidí a uslyší ho ještě ve 21.45 h. Ve 20.30 h vám své hity zazpívá Marek Ztracený s kapelou. Večer zakončí ohňová show Atomic Heart. Účinkovat bude Blackout Paradox.

Oslavy v Písku

Písecké městské slavnosti Dotkni se Písku letos připadají na na termín od 26. do 29. srpna. letošní rok bude v duchu oslav. Loni totiž uběhlo 777 let od první písemné zmínky o městě. Na oslavách vystoupí slovenská zpěvačka, skladatelka, kytaristka a klávesistka Katarína Knechtová, kterou můžete znát také z hudební skupiny PEHA a hitů Za tebou či Spomaľ. Nedávno vydala album Svety. Dále vám zazpívá také Lenny nebo kapela Poletíme? Těšte se na jazzový orchestr Prague Rhytm Kings. Na scéně oslaví 40 let jihočeská rocková skupina Primator Dittrich. Vystoupí také Písecký komorní orchestr pod vedením dirigenta Felixe Slováčka mladšího. Navštívit můžete také divadelní představení nebo besedy. Nebude chybět historický program.

Akce pro nejmenší

Poslední srpnovou neděli přiveze Míša Růžičková, interpretka písní pro děti, písničkovou show Pohádkové lesní království do Strakonic. Na zábavu pro nejmenší můžete vzít děti od 16.30 h. S Míšou si zazpívají nejznámější hity a zatančí si v pohádkových kulisách lesa. Vstup 180 Kč.

Zahrají klasiku i současnou hudbu

Na Libínském sedle bude v neděli 29. srpna koncertoval Klarinetový soubor Prachatice. Ne Letním koncertě uslyšíte od 16 h melodie klasiky i současnosti. Na klarinet vám zahrají Jan Hovorka, Petr Chalupský, Tomáš Janoušek, basklarinetu se chopí Vít Neužil, zazpívá Petra Sovová. Večerem bude provázet Marcela Haspeklová.

Za husity do Trocnova

Dobový program na téma Válka a vojenství v době Jana Žižky čeká návštěvníky areálu Archeoskanzenu Trocnov v sobotu 28. srpna od 10 h. Zjistíte, jak vypadali husitští bojovníci, kdo byli, jak byli odění, jaké používali zbraně, jak bojovali a jak se těžkooděnci ve zbroji pohybovali a jak jezdili na koni. Dozvíte se o významu a použití kopí i o rozvoji palných zbraní v husitských dobách. Družina Buška ze Žapachu předvede a představí jezdecké umění, uvidíte přehlídku různých složek vojsk, uvidíte ukázku bitvy a volných střetů, představí se různé dobové složky vojsk. Můžete se zúčastnit komentovaných prohlídek ležení vojska. O středověkou hudbu se postarají soubory Lucrezie a Dei Gratia.

Folklórní víkend

V Lomnici nad Lužnicí se od pátku 27. srpna do neděle 29. srpna koná Folklorní festival. Ten navštívíte na farské louce. V pátek v 19 h si poslechnete koncert Zblízka i zdáli. V sobotu od 13 h hraje Moravanka, uvidíte přehlídku souborů Z našeho života, nebude chybět ani folklorní „potlach“ a setkání veteránů. Řemeslné zboří nabídne jarmark. V neděli v 10 h se bude v kostele sv. Jana Křitele konat krojová mše.

Poslechněte si vyprávění domácích i zahraničních interpretů

Od pátku 27. do neděle 29. srpna můžete vyrazit na pátý ročník Mezinárodního vypravěčského festivalu Kolotoč příběhů. Mezi českými vypravěči uslyšíte pořadatelku Michalu Piskačovou, Justina Svobodu a Martina Haka. Přijedou také zahraniční vypravěči, a to Magdalena Górska a Serge Tamas z Francie, Norka Heidi Mimesis Dahlsveen , Rus Jevgenij Ibragimov a polská Grupa Studnia O. V pátek od 17 do 22 h a v sobotu od 15 do 22 h uslyšíte vyprávění Horké vaně a v neděli program pokračuje mezi 16. a 20. h v Městském kulturním středisku Vodňany. Vstupné 100 Kč za vystoupení.

Balkánská dechovka a zpívání u ohně

U Křišťanovického rybníka v Záblatí je i toto léto živo. V pátek 27. srpna tam v 19 h zahraje balkánská dechovka Balkan Party Band. Koncert se koná na pláži v rámci festivalu Křikulet. V rámci festivalu se ve stejný večer ve 21 h dále koná zpívaná u ohně.

Prachatické trhy

Podpořit prachatickou místní produkci můžete v sobotu 28. srpna na Skalce. Na farmářském trhu se tam totiž opět sejdou místní farmáři a výrobci regionálních produktů. Jejich zboží zakoupíte od 10 do 13 h.

Loučení s létem v Bechyni

V Bechyni se budou v sobotu 28. srpna loučit s létem. V parku před Drakem uvidíte ukázky ženijní a pyrotechnické práce, děti si užijí na překážkové dráze a v lanovém centru, seznámíte se s bojovým uměním Musado, zkusíte si střelbu ze vzduchovky, naučíte se vojenský slang, na programu bude také zdravověda nebo soutěže. Ve 13 h si poslechnete besedu s Filipem Rožkem autorem knihy Gump, pes, který naučil lidi žít a scénáře ke stejnojmennému filmu.

Odpoledne s dechovkou

V neděli 29. srpna zajděte na sportovní hřiště. Odpoledne mezi 14. a 18. h se tam koná Odpoledne s dechovkou. Vystoupí například kapela Keramička.

Bažantnice plná zábavy pro všechny

V parku Bažantnice v Milevsku se od čtvrtka 26. do neděle 29. srpna koná Bartolomějské posvícení. Pátek bude rockový s kapelami Fantom a Odyssea, v sobotu bude připraven program pro rodiny s dětmi, doprovodné stánky a večer zahraje Mig 21, Jakub Děkan a kapela Ticho de pre cupé Band. Neděle bude v lidovém duchu, těšte se na myslivecké slavnosti. Na nádvoří milevského kláštera posvícení zakončí symfonický orchestr Bolech koncertem filmové hudby.

Než začne Mezinárodní hudební festival

Více jak celý měsíc před zahájením jubilejního 30. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov mohli lidé navštěvovat v Pivovarské zahradě letošní novinku, festivalovou zónu. Tam je čekalo letní kino, koncerty, malování obrazů, deskové hry a relax. Program pokračuje i tento víkend. Dnes ve 21 h vám zahraje DJ Martin Mach letní hity. V neděli od 11 h si můžete zacvičit se zkušenými lektorkami Mirkou Najbrtovou a Mischou Čech Bónovou jógu při hudbě. S sebou si vezměte pití a vlastní podložky. V neděli večer přijďte na letní promítání. Od 21 h uvidíte kultovní český snímek Kouř. Vstup na všechny víkendové body zdarma. Hlavní program festivalu začíná v sobotu 4. září. Zahájí ho v 19.30 h v Pivovarské zahradě koncert světoznámého pěvce Plácida Dominga. Stane na pódiu se sopranistkou Adrianou Kučerovou a mezzosopranistkou Štěpánkou Pučálkovou. Doprovodí je Český národní symfonický orchestr.