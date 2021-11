První Vánoce na louce se konají v Bohouškovicích na louce u statku č. 6 v sobotu od 14 do 16.30 hodin. Budou jarmark výrobků od lokálních prodejců, v 16.30 hodin minikoncert folklórního dua Náhlá změna – Lubomír Hrdlička a Monika Vodičková, soutěž o nejlepší Bohouškovický vánoční perníček, vánoční stezka s pokladem, přírodní betlém, těšit se můžete na punč a svařák. Pořádá spolek Dary ze statku.

Charitativní bazárek pro Barunku ve Velešíně je v sobotu od 9 do 17 hodin v zasedací místnosti v kině (1.patro). V rámci charitativního bazárku bude i muzikálová pohádka Čertův švagr od 16 hodin v sále kina. Vstupné: děti 100,- Kč, dospělí 120,- Kč.

Koncert dětského folklórního souboru Jitřenka se koná v sobotu k 45. výročí založení souboru v Městském divadle Český Krumlov v 17 hodin. Pak následuje společenský večer v divadelním klubu Ántré. Vstupné dobrovolné.

Festival vína. Víno nás spojuje – Filip Mlýnek (CZ) & Gunter Künstler, Rheingau (DE) je jedinečný degustační večer. Dvě osobnosti vinařského světa v sobotu představí vína ze své produkce, která budou snoubena s pokrmy z dílny Adama Hoďánka v 19 hodin v Renesančním sále radnice Č. Krumlov. Vstupné 1950 Kč.

Co se děje na Lipensku? Chystá se tam spousta velkých developerských projektů na více než 100 ha. Co to udělá s oblastí? Jak to dopadne na místní obyvatele, chataře, ale i návštěvníky? Těmito tématy se bude zabývat v sobotu v 17 hodin beseda v Horní Plané v KIC.

Mše svatá k uctění svatosti sv. Martina se koná v kostele v Polné na Šumavě. Od 16 h mši slouží prelát Václav Pícha.

Rallye Český Krumlov si během víkendu můžete užít na různých místech Českokrumlovska. Klasické testy budou na programu v sobotu a neděli, kdy na jezdce, ale i diváky čeká celkem 12 rychlostních zkoušek na 6 úsecích. ÚAMK láká fandy automobilových soutěží například na divácky přitažlivý slavnostní start v Jelení zahradě v Českém Krumlově. Dále trať povede Rožmitálem na Šumavě, kde se pojede v pořadí druhá erzeta. V úseku Rožmberk na Šumavě a Rožmberk nad Vltavou se odehraje třetí erzeta a čtvrtá zhruba ve 13 hodin pak v úseku Blansko a Svatý Jan nad Malší. Číslo 5 na výstavišti v krajském městě, č. 6 je Spolí – Rožmitál na Šumavě, č. 7. povede do Rožmberka nad Vltavou a č. 8 opět končí v místě Svatý Jan nad Malší.

Pořadatelé dodávají, že o posledních letošních bodech se rozhodne nejspíš až v neděli na Kohoutu (Soběnov – Předlesí) a Malontech (Rapotice – Rychnov nad Malší). Malonty se letos vrací a úseky, kam zavítali závodníci naposledy v roce 2009 s délkou přes pětadvacet kilometrů budou zlatým hřebem letošní sezony.

Na start Rallye Český Krumlov se postaví celkem 86 posádek, mezi nimiž nechybí ani šampioni letošní závodní sezóny Jan Kopecký s Václavem Pechem (společně mají deset absolutních triumfů). Účast přislíbili Ladislav Křeček, Roman Kresta, Emil Triner, Václav Blahna, Dalibor Mrština a Jiří Urban. Přitažlivost rallye pro jezdce je pochopitelná, vždyť jde o závěrečný díl letošního Sonax mistrovství České republiky v rallye i domácího šampionátu historiků a bude zároveň vyvrcholením premiérového ročníku příhraničního poháru Inotech electronic Regional Rallye Cup. Vyhlášení vítězů v Jelení zahradě v Českém Krumlově v neděli ve 14 hodin. Šampioni pak dostanou šanci oslavit své umístění na rallye afterparty od 18 hodin.