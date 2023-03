Písecko

Slavnostní zahájení výstavy Fenomén Igráček v Milevském muzeu se uskutečnilo v neděli 5. března odpoledne.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Fenomén Igráček

Kdy: Do 8. květmńa denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 h

Kde Milevské muzeum

Vstupné: Dospělí 40 Kč, děti a důchodci 20 Kč, předem objednané dětské a školní skupiny 10 Kč / osoba

Nenechte si ujít výstavu pro celou rodinu Fenomén IgráčekK. Dozvíte se něco o historii, současnosti, vývoji a výrobě legendární hračky. Součástí výstavy jsou unikátní Igráčci v podobě člena řádu premonstrátů a figurka s maskou Bakuse. Vybrané Igráčky je možné i zakoupit

Beseda s Josefem Pleskotem

Kdy: V pátek v 17 hodin

Kde: Sál knihovny Písek

Proč přijít: O Písku a dalších městech s Josefem Pleskotem pobesedujete s píseckým rodákem, architektem Josefem Pleskotem. Řeč bude o městech, práci architekta a společenském přínosu architektury.

Za autory písně

Kdy: Ve čtvrtek 9. března v 16 h

Kde: Prácheňské muzeum v Písku

Proč přijít: Pravidelná čtvrteční muzejní přednáška vás tentokrát zavede na plovárnu. Spolupracovník muzea Josef Motyka se vydá Za autory písně „Ty stará vojenská plovárno…“ k 90. výročí uvedení díla píseckých hudebníků. Zájemci o regionální historii se dozví, jak to dohromady souznělo advokátu Arnu Weilovi, hudebnímu pedagogovi Jožo Jarovi a pěvkyni Ludmile Danešové a kde všude ve společenském životě starého Písku působili.

Heavy Metal Thudner Fest III.

Kdy: V pátek 10. a v sobotu 11. března

Kde: Divadlo Pod čarou Písek

Proč přijít: Oprašte staré džísky, oblékněte seprané tričko Mejdnů, nasoukejte se do tygrovaných legín. A vyrazte na třetí ročník jediného klubového festivalu v Česku, který je zaměřený pouze na 80´s heavy metal. Chybět nebudou heavymetalových kapel z několika zemí! Stay heavy!

Reprezentační ples zdravotníků

Kdy: V pátek 10. března od 19 h

Kde: KD Písek

Vstupné: 200 Kč

Proč přijít: Tradiční ples zdravotníků moderuje Luboš Voráček, k tanci a poslechu hraje Horváth Band, předtančení se ujme TK Torra Písek a TC Z.I.P.

Sběratelská burza

Kdy: V sobotu 11. března od 07.30 do 11 h

Kde: KD Písek

Vstupné: Děti 30 Kč, ostatní 70 Kč.

Proč přijít: Klub sběratelů pivovarských suvenýrů Písek pořádá burzu pivovarských suvenýrů. Klub letos oslaví 70 let od svého založení.