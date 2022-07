V těchto šatech točili Bambitku 2

Výstava kostýmů z Tajemství staré bambitky 2Zdroj: poskytla Markéta Slabová

Na jindřichohradeckém zámku najdete až do 30. října kostýmy, které nosily postavy z pohádky Tajemství staré Bambitky 2. Kostýmy z filmu jsou vystavené na prohlídkové trase A, která vede Adamovým stavením, Černou kuchyní, malou renesanční kuchyní v Černé věži i v hudebním pavilonu Rondelu. Tam všude si zblízka prohlédnete oděvy, které v pohádce oblékali zlotřilí rádcové Ferenc a Lorenc, loupežník Karaba, královna Julie, Anička Hrnčířka, která se stala královnou, i její král Jakub. Do konce června budou Adamovo stavení a Černá věž, kde se výstava koná, otevřené od úterý do neděle od 10 do 16.30 h, o prázdninách se otevírací doba prodlouží do 17 h.