Burzy literatury: prodávejte, kupujte nebo se zeptejte antikváře

KDY: 7. a 8. března

KDE: KD Hořice na Šumavě

ZA KOLIK: Zdarma

Velký knižní bleší trh, který se koná o víkendu Hořicích na Šumavě, má za cíl zachránit co nejvíce titulů a poslat do oběhu knihy, které leží ve vašich knihovnách ladem. Přijďte v sobotu od 9 do 18 a v neděli od 9 do 12 h. Pořizovat lze za cca 5 Kč za kus, můžete prodávat či využít služby antikváře. Událost se koná v místním KD.

Retro disko v Kaplici se starými hity

KDY: 7. března

KDE: KD Kaplice

ZA KOLIK: 100 Kč

V KD Kaplice vás v sobotu 7. března čeká retrodisko. Zatancujete si na hity 80. a 90. let, hraje DJ Fanny. Přijďte ve společenském. Začíná se ve 20 h.

Dílna šití pro začátečníky

KDY: 7. března

KDE: Regionální muzeum Český Krumlov

ZA KOLIK: 60 Kč

Ušijete si v sobotu 7. března povlak na polštář a nákupní tašku. Regionální muzeum Český Krumlov totiž pořádá dílnu šití pro začátečníky. Šicí stroj s sebou. Kurz trvá od 9do 17 h. Vstupné 60 Kč.