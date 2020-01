Název akce Tři králové ve Ski areálu Lipno

KDY: 5.1. 2020

KDE: Lipno nad Vltavou

ZA KOLIK: Zdarma

Na programu jsou: 12:15 – 13:30 - výtvarná dílnička v salónku Chaty Lanovka, kde budou tématické omalovánky, spojovačky a výroba třech králů

14:00 – 14:30 - příběh třech králů (Fox Park Lipno)

15:00 – 16:00 - odstrojení vánočního stromečku s lišákem Foxem, zpívání, punč

Název akce Výstava fotografií Pavla Sojky

KDY: do 6.1. 2020

KDE: Městské divadlo Český Krumlov

ZA KOLIK: Zdarma



Výstava fotografií Pavla Sojky v českokrumlovském divadle nazvaná Pod pódiem. Snímky pořizoval postupně v časovém horizontu tří let. Vznikaly jak na open air koncertech, tak i v hudebních klubech, divadlech, kinech či velkých halách. Velkou část fotek pořídil Pavel Sojka na festivalu České Hrady v Rožmberku nad Vltavou, v různých ročnících. Na výstavě lze spatřit nejen ikony českého popu, ale i hvězdy světového formátu, jakým je např. jazzový trumpetista Laco Deczi. Fotogalerie divadla je otevřena denně od 11 do 22 hodin a výstava potrvá do 6. ledna 2020.

Název akce Výstava Amaro Dživipen

KDY: do 6.1. 2020

KDE: kláštery Český Krumlov

ZA KOLIK: Zdarma



Výstava Amaro Dživipen 2019 neziskové organizace Kocero je do Tří králů k vidění v krumlovských klášterech. Představuje výsledky celoročního projektu se stejným názvem. Amaro Dživipen je vlastně soubor životních příběhů Romů starších 50 let, tedy generace Romů, která vedla zcela odlišný způsob živpta než mnoho mladých Romů v současnosti. Celý život pracovali (a někteří stále pracují), vedli příkladný život a mohou být příkladem a motivací pro současnou mladou generaci Romů. Projek navazuje na loňský projekt Amaro Dživipen 2018.

Název akce Rouhův velešínský betlém

KDY: do 6.1. 2020

KDE: U Kantůrků ve Velešíně

ZA KOLIK: Zdarma



Vyřezávaný betlém Pavla Rouhy a výstava betlémů jsou k vidění do 6.1. 2020 ve velešínském Kantůrkovci. Místní zemědělec Pavel Rouha každý rok do betléma přidává nové figurky. Letos to jsou čtyři rybáři.